Αγγλία – ρατσισμός: Ιπτάμενη βλακεία!

Αγγλία – ρατσισμός: Σάλος ξέσπασε στην Αγγλία από την ηλίθια ιδέα ενός οπαδού της Μπέρνλι να ναυλώσει αεροπλάνο για να πετάξει πάνω από το “Ετιχαντ” με ρατσιστικό πανό κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Σίτι. Το πανό ανέφερε “Οι άσπρες ζωές μετράνε” ως… απάντηση στο “Black lives matters” που κυριαρχεί τον τελευταίο καιρό σε όλο τον κόσμο. Το σύνθημα απάντηση στο ρατσισμό μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στην Αμερική.

Το συγκεκριμένο περιστατικό, μάλιστα, ανάγκασε την Μπέρνλι να εκδώσει ανακοίνωση που καταδίκασε το γεγονός. Επιπλέον ζήτησε συγνώμη από την λίγκα και την αντίπαλό της, την Μάντσεστερ Σίτι. Τόνισε, δε, πως αυτές οι ιδεολογίες δεν έχουν θέση στο ποδόσφαιρο, την κοινωνία και δεν αντικατοπτρίζουν τον σύλλογο.

Το περιστατικά με το αεροπλανάκι που πέταξε πάνω από το γήπεδο της Μάντσεστερ Σίτι, με ένα ρατσιστικό μήνυμα και το οποίο οργάνωσε οπαδός της Μπέρνλι, ανάγκασε τον αρχηγό της ομάδας, Μπεν Μι να ξεσπάσει μετά το τέλος του αγώνα. “Νιώθω ντροπή γι’ ότι έγινε, από έναν μικρό αριθμό φιλάθλων μας που προχώρησαν σε αυτή την πράξη. Όλοι στην ομάδα νιώθουμε ντροπή. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έρθουν στον 21ο αιώνα και να μορφωθούν. Δεν αντιπροσωπεύουν αυτό που είναι η ομάδα. Είναι απλά η μειονότητα”.

Plane flying over the City – Burnley match at Etihad displaying "White Lives Matter Burnley".

The UK isn't racist by the way.. pic.twitter.com/nD6nTNd71I

— Captain Pakistan🇵🇰⚒️ (@sirattweets_) June 22, 2020