Ριάνα δωρεές: Μαζί με τον Τζακ Ντόρσι δίνουν 15 εκατ. δολ. για την ψυχική υγεία

Ριάνα δωρεές: Η Rihanna και ο Jack Dorsey του Twitter ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για καλό σκοπό.Η τραγουδίστρια και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Twitter ανακοίνωσαν ότι θα προσφέρουν 15 εκατομμύρια δολάρια σε οργανώσεις που έχουν αφοσιωθεί στην υποστήριξη της ψυχικής υγείας, λίγο καιρό αφού έδωσαν 4,2 εκατομμύρια δολάρια στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Η δωρεά θα πραγματοποιηθεί μέσω του ιδρύματος Clara Lionel Foundation της Rihanna.

«Οι φυλετικές αδικίες που διαπράττονται από συστήματα που έχουν δημιουργηθεί για να κρατούν τους ανθρώπους ασφαλείς, επιδεινώνουν την ψυχική επίπτωση του κορονοϊού στα άτομα και στις οικογένειες σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ιδρύματος. «Ακόμη και όταν η πλειονότητα των πολιτειών άρχισαν την άρση των περιορισμών τις τελευταίες ημέρες, εκατομμύρια Αμερικανοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τρομακτικές προκλήσεις όσον αφορά την υγεία τους και την ψυχική και οικονομική τους ευημερία», τονίζει στη συνέχεια.

Το ίδρυμα της Rihanna παραθέτει ορισμένα παραδείγματα πόλεων στις ΗΠΑ στις οποίες έχουν παρατηρηθεί οι μεγαλύτερες επιπτώσεις της πανδημίας.Στο Νιούαρκ, το οποίο έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μόλυνσης από τον COVID-19 στη χώρα, οι ηλικιωμένοι, οι οικογένειες χαμηλού εισοδήματος και οι άστεγοι έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με αμείλικτα διλήμματα, όπως αν πρέπει να αγοράσουν τρόφιμα ή να πληρώσουν τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας.Επιπλέον σημειώνεται ότι στο Σικάγο οι φυλετικές ανισότητες έχουν οδηγήσει σε ανησυχητικά δυσανάλογα ποσοστά μόλυνσης και θανάτου από τον COVID-19 μεταξύ των Μαύρων.

«Και σε όλες τις ΗΠΑ, οι μονάδες υποστήριξης ψυχικής υγείας και πρόληψης αυτοκτονιών – ιδιαίτερα εκείνες που εξυπηρετούν παιδιά, μαθητές σε κίνδυνο και την LGBTQ νεολαία – έχουν δει δραματική αύξηση της ζήτησης για τις υπηρεσίες τους», προσθέτει το Clara Lionel Foundation. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών το φιλανθρωπικό ίδρυμα της Rihanna και οι συνεργάτες του έχουν συγκεντρώσει πάνω από 36 εκατομμύρια δολάρια για να συνδράμουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης του COVID-19.

Communities of color, low-income households, LGBTQ youth, at-risk students out of school and others hardest hit by racial inequity and lack of access to services during the COVID-19 pandemic are in need of critical support. pic.twitter.com/0Le7kvwDTt

— Clara Lionel Fdn (@ClaraLionelFdn) June 18, 2020