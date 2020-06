Ρέντινγκ επίθεση: Τρομοκρατική επίθεση το μακελειό, λένε οι Αρχές

Ρέντινγκ επίθεση: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της βρετανικής αστυνομίας για τη φονική επίθεση με μαχαίρι, το Σάββατο, σε ένα πάρκο στην νότια βρετανική πόλη Ρέντινγκ με την αστυνομία να ανακοινώνει, σχεδόν 24 ώρες μετά, ότι αντιμετωπίζει το συμβάν ως τρομοκρατική επίθεση. Κατά τη διάρκεια του αιματηρού περιστατικού τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά ενώ στο σημείο συνελήφθη ένας 25χρονος άνδρας από το Ρέντινγκ ο οποίος κρατείται ως ύποπτος δολοφονίας. Σύμφωνα με μια δυτική πηγή ασφαλείας, πρόκειται για τον 25χρονο Λίβυο ονόματι Καϊρι Σανταλάχ.

Η βρετανική αστυνομία μέχρι στιγμής δεν έχει κατονομάσει τον συλληφθέντα. «Ο αναπληρωτής επίτροπος Ντιν Χέιντον, ανώτερος εθνικός συντονιστής για το δίκτυο της αντιτρομοκρατικής μονάδας της αστυνομίας, χαρακτήρισε σήμερα το πρωί το περιστατικό τρομοκρατική ενέργεια», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ και πρόσθεσε ότι η αντιτρομοκρατική υπηρεσία θα αναλάβει την έρευνα. Νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ είχε δηλώσει στο BBC ότι το περιστατικό, επί του παρόντος, δεν χαρακτηρίζεται τρομοκρατική ενέργεια.

Τόσο η αστυνομία όσο και οι διοργανωτές του Black Lives Matter επισημαίνουν ότι το συμβάν δεν σχετίζεται με τη διαμαρτυρία που είχε λάβει χώρα νωρίτερα στο πάρκο. Ένας αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στην εφημερίδα Mirror είπε ότι ο δράστης με το μαχαίρι «φώναζε ακατανόητες λέξεις» πριν μαχαιρώσει ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί στο πάρκο σε ένα ζεστό καλοκαιρινό βράδυ στο Ρέντινγκ, περίπου 65 χλμ. δυτικά του Λονδίνου.

Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο BBC, ο Λόρενς Γουόρτ, είπε ότι η επίθεση ξεκίνησε όταν ένας άντρας ξαφνικά στράφηκε προς μια παρέα περίπου οκτώ έως 10 φίλων και άρχισε να τους μαχαιρώνει, «οπότε οι πρώτοι τρεις που χτύπησε εντελώς ξαφνικά, τους χτύπησε πολύ σοβαρά». Ο Γουόρτ ανέφερε ότι ο επιτιθέμενος κάρφωσε το βλέμμα του σε αυτόν και στο άτομο που ήταν μαζί του και ο δράστης άρχισε να έρχεται κατά πάνω τους, αλλά εκείνοι τράπηκαν σε φυγή, οπότε ο άνδρας γύρισε πίσω για να επιτεθεί σε άλλους. Όταν όλοι άρχισαν να τρέχουν για να φύγουν από το σημείο, ο δράστης έτρεξε φεύγοντας από το πάρκο, τόνισε ο Γουόρτ. Ενώ περιέγραψε έναν μόνο επιτιθέμενο, δεν είναι ακόμη σαφές αν ήταν το μόνο άτομο που συμμετείχε στις επιθέσεις με μαχαίρι.

«Οι σκέψεις μου είναι σε όλους εκείνους που επηρεάστηκαν από το φρικτό περιστατικό στο Ρέντινγκ και εκφράζω τις ευχαριστίες μου στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο σημείο σκηνή», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον σε tweet του. Η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας Πρίτι Πατέλ δήλωσε έντονα ανήσυχη.

My thoughts are with all of those affected by the appalling incident in Reading and my thanks to the emergency services on the scene.

— Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 20, 2020