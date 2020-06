Πτήσεις κορονοϊός: Κατέβασαν επιβάτη που αρνήθηκε να φορέσει μάσκα

Πτήσεις κορονοϊός: Σε ένα πρωτόγνωρο περιστατικό προχώρησαν οι «American Airlines» καθώς ένας επιβάτης αρνήθηκε να φορέσει μάσκα κατά τη διάρκεια της πτήσης από Νέα Υόρκη με προορισμό το Ντάλας κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την αποβίβασή του. Σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο BBC πρόκειται για το πρώτο περιστατικό που καταγράφεται μετά τα νέα μέτρα που πήραν οι περισσότερες διεθνείς αερογραμμές για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

«Αφότου αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του πληρώματος πτήσης, τα μέλη της ομάδας μας του ζήτησαν να αποβιβαστεί από το αεροπλάνο. Αποβιβάστηκε και η πτήση αναχώρησε από την πύλη με τέσσερα λεπτά καθυστέρηση, στις 12:34», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία, σε ανακοίνωση σχετικά με το συμβάν. Η χρήση μάσκας στα αεροπλάνα αν και δεν είναι υποχρεωτική δια νόμου οι αεροπορικές εταιρείες έχουν θεσπίσει τους δικούς τους κανόνες για την ασφάλεια του πληρώματος και των επιβατών εν μέσω πανδημίας.

Αυτή την εβδομάδα, μεγάλοι αερομεταφορείς των ΗΠΑ, όπως η American Airlines, δεσμεύτηκαν ότι θα ακολουθήσουν μια πιο σκληρή πολιτική καθώς τα κρούσματα της νόσου Covid- 19 αυξάνονται σε πολλές χώρες. Ο επιβάτης που αναγκάστηκε να κατέβει από το αεροπλάνο είναι ο Μπράντον Στράκα, ένθερμος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Στράκα έκανε εκ νέου κράτηση για μεταγενέστερη πτήση, αφού πρώτα συμφώνησε να συμμορφωθεί με τις πολιτικές της εταιρείας, η οποία επικοινώνησε μαζί του για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό. Όπως είπε ο ίδιος, φόρεσε τη μάσκα που του έδωσε η εταιρεία για την επιβίβαση , και την έβγαλε μόλις κάθισε στη θέση του, ωστόσο κανείς δεν παραπονέθηκε.

Σε ανάρτησή του, στα social media , έγραψε ότι «αυτό είναι απολύτως τρελό. Δεν έχουμε καν την επιλογή». «Μόλις με απομάκρυναν από την πτήση μου επειδή δεν φορούσα μάσκα. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Δεν είναι νόμος του κράτους. Το προσωπικό της AmericanAir στεκόταν από πάνω μου, λέγοντάς μου ότι είναι νόμος. Τέτοιος σεβασμός σε αυτούς που δεν μπορούν να φορέσουν μάσκα. Όταν τους είπα ότι δεν ήταν νόμος, με απομάκρυναν», έγραψε στο Twitter.

I was just removed from my flight for not wearing a mask. 1st time this has happened. Not a federal law. @AmericanAir staff standing over me telling me it’s THE LAW. So much for “please respect those who can not wear a mask”. When I pointed out this wasn’t a law I was removed.

