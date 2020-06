Δένδιας Αίγυπτος: Στο «τραπέζι» ξανά η συζήτηση για συμφωνία ΑΟΖ

Δένδιας Αίγυπτος: Το μήνυμα πως «ξαναπιάσαμε σήμερα το νήμα της διαπραγμάτευσης για τη συμφωνία των οικονομικών ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου», έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στο Κάιρο και τις διαδοχικές συναντήσεις του με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι και τον υπουργό Εξωτερικών Σάμεχ Σούκρι. «Είχα την τιμή να γίνω δεκτός από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Αλ Σίσι, στον οποίο μετέφερα τους θερμούς χαιρετισμούς του πρωθυπουργού της Ελλάδας, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Του μετέφερα επίσης τη διακηρυγμένη βούληση της χώρας μας να συσφίξουμε τους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας με την Αίγυπτο» αναφέρει στη δήλωσή του ο κ. Δένδιας.

Αμέσως μετά ο υπουργός Εξωτερικών είχε μακρές συνομιλίες με τον στενό του φίλο, τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Σάμεχ Σούκρι, όπως επισημαίνει. «Συζητήσαμε για τα περιφερειακά θέματα, για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, για το Λιβυκό, για την τουρκική προκλητικότητα» τόνισε ειδικότερα ο κ. Δένδιας.

FM @NikosDendias 's day in #Cairo– mtgs w/ 🇪🇬 President @AlsisiOfficial & FM #Shoukry

Focus on:

📌Strong ties & growing cooperation b/w #Greece & #Egypt

📌Exchange of views on regional dvpts

📌Bilateral issues & delimitation of maritime zones

