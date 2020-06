Έξαρση κορονοϊού το καλοκαίρι – Ελλάδα: Όσα είπε ο Μητσοτάκης στο Bloomberg

Έξαρση κορονοϊού το καλοκαίρι – Ελλάδα: Την πεποίθησή του ότι η Ελλάδα, μετά την επιτυχημένη διαχείριση του κορωνοϊού, μπορεί να πετύχει μια «εξαιρετικά ισχυρή ανάκαμψη το 2021» εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο ενημέρωσης της διεθνούς επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας -μέσω τηλεδιάσκεψης- που οργάνωσε το Bloomberg. Παρουσία του ιδρυτή του ομίλου Μάικ Μπλούμπεργκ, της δημοσιογράφου και παρουσιάστριας ειδήσεων στην τηλεόραση του ομίλου στο Λονδίνο, Φρανσίν Λάκουα, αλλά και του ευρωπαϊκού διευθυντή του Bloomberg στην Ευρώπη, Κωνσταντίνου Κοτζιά, η αποκλειστική ενημέρωση με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, είχε ως θέμα «από τον περιορισμό του Covid-19 στη στρατηγική για την οικονομική ανάπτυξη».

Ο πρωθυπουργός αφού αναφέρθηκε στην επιτυχή διαχείριση της υγειονομικής κρίσης από την Ελλάδα είπε ότι η επόμενη μεγάλη πρόκληση είναι «να ξεπεράσουμε την οικονομική καταιγίδα που έρχεται». «Προς το παρόν», είπε, «το πρώτο τρίμηνο του 2020 ήταν δύσκολο, όχι όμως καταστροφικό, η ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,9% όταν ο μέσος όρος συρρίκνωσης στην ευρωζώνη ήταν 3,6%. Η εξήγηση που δίνω γι’ αυτό είναι ότι οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόσαμε από την ανάληψη της διακυβέρνησης είχαν ήδη αρχίσει να αποδίδουν, και, ως εκ τούτου, οι δύο πρώτοι μήνες του έτους ήταν εξαιρετικά καλοί, κάτι το οποίο μας επέτρεψε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία με θετική κεκτημένη ταχύτητα»

Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε επίσης αισιόδοξος ότι «δεν θα υπάρξει δεύτερη έξαρση στη διάρκεια του καλοκαιριού», ενώ στον διάλογο που είχε με τη δημοσιογράφο Francine Lacqua, η οποίο μετέφερε τα ερωτήματα που έθεσαν τα μέλη της διεθνούς επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως αν όλα κυλήσουν βάσει σχεδίου, και ως το φθινόπωρο ή το χειμώνα υπάρξει εμβόλιο ή φάρμακο για τον κορωνοϊό, το 2021 μπορεί να είναι μια χρονιά ισχυρής ανάκαμψης για την Ελλάδα.

Ο Πρωθυπουργός επισήμανε επίσης ότι η χώρα μας διαθέτει και εκπαιδεύει υψηλού επιπέδου εργατικό δυναμικό, το οποίο αποτελεί πόλο έλξης για επενδυτές. «Ένας από τους λόγους για τον οποίο πολλές εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο, ειδικά επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας που εστιάζουν στην έρευνα και την ανάπτυξη», είπε. «Δεν έχει να κάνει μόνο με τις παραλίες, τον υπέροχο καιρό και το όμορφο περιβάλλον, αλλά και με το ταλέντο, το ανθρώπινο κεφάλαιο».

Από την πλευρά του, στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Μ.Bloomberg ανέφερε: «Επιτρέψτε μου να καλωσορίσω τον προσκεκλημένο μας, τον διακεκριμένο Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει δεχθεί πολλούς επαίνους διεθνώς για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε την κρίση του κορωνοϊού, και δικαίως», είπε. “Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις που είχε εφαρμόσει ο Πρωθυπουργός πριν από την πανδημία, καθώς και το πακέτο κινήτρων που θεσμοθέτησε για την αντιμετώπιση της κρίσης, βοηθούν την Ελλάδα να ξεπεράσει αυτή την καταιγίδα. Επιπλέον, οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλλουν στη βελτίωση της εμπιστοσύνης που έχουν οι επενδυτές για την Ελλάδα. Αυτά τα οικονομικά μέτρα περιλαμβάνουν και φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους, γεγονός που αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα προς μίμηση από άλλες χώρες. Για την Ελλάδα, όπως και για όλες τις χώρες, εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ μεγάλες προκλήσεις στο μέλλον, όπως οι βαθύτατοι οικονομικοί κλυδωνισμοί που συμβαίνουν ανά τον κόσμο”.

Στην παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη την εισαγωγή έκανε ο Μάικ Μπλούμπεργκ, ιδρυτής του Bloomberg. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να δεχτεί τις ερωτήσεις του κοινού, που μπορούν να καταθέσουν τις απορίες τους μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του μέσου. Υπενθυμίζεται ότι ο Μάικ Μπλούμπεργκ σε ανάρτησή του στο twitter ενόψει της διαδικτυακής ενημέρωσης είχε τονίσει ότι «η Ελλάδα έκανε εξαιρετική δουλειά, ανταποκρινόμενη στην πανδημία του κορωνοϊού – καθοδηγούμενη από τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη».

Greece has done an exceptional job responding to the COVID-19 pandemic—led by @PrimeMinisterGR.

On Wednesday, join us and @BloombergTV’s @FLacqua to discuss Greece’s response to the crisis and economic growth strategy: https://t.co/YQVI1LX41C

