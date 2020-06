Πατέλης – Μητσοτάκης: Ο γκέι σύμβουλος του πρωθυπουργού και οι αντιδράσεις

Πατέλης – Μητσοτάκης: Για την απόφασή του να επιστρέψει στην Ελλάδα, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ως επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού αλλά και για προσωπικά ζητήματα μίλησε, μεταξύ άλλων, στο “Γεύμα με την Κ” ο κ. Αλέξης Πατέλης. Ο 50χρονος οικονομολόγος, με λαμπρές σπουδές στο Princeton, “θητεία” δίπλα στον πρώην επικεφαλής της FED Μπεν Μπερνάνκι, και πολυετή καριέρα στις χρηματοοικονομικές πρωτεύουσες του κόσμου, ανέλυσε τις προτεραιότητες που θέλει να προωθήσει από τον ρόλο του οικονομικού συμβούλου του πρωθυπουργού και το μοντέλο ανάπτυξης που θα πρέπει να ακολουθήσει η χώρα. Παραδέχθηκε ότι η έλευση της πανδημίας άλλαξε τις προτεραιότητες όλων, αλλά τόνισε ότι η επιτυχία της κυβέρνησης “θα κριθεί στην ικανότητά της να αποδίδει συνεχώς, ακατάπαυστα, και να αλλάξει την Ελλάδα”.

Για τους πόρους που αναμένεται να εισρεύσουν στην οικονομία από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Πατέλης συνιστά “πειθαρχία, σύνεση και προσοχή στην αξιοποίησή τους”. Τέλος, ο κ. Πατέλης αναφέρθηκε και στην προσωπική του ζωή δεδομένου ότι έχει επιλέξει να ζήσει ανοιχτά χωρίς να κρύψει την σεξουαλικότητά του. Διαβεβαιώνει ότι η συνεργασία του με τα στελέχη της κυβέρνησης είναι απρόσκοπτη και αποκαλύπτει: “Ο πρωθυπουργός προφανώς και έχει γνωρίσει τον σύζυγό μου, όπως έχω γνωρίσει και εγώ τη σύζυγό του”.

Πατέλης – Μητσοτάκης: Η απάντηση στις αντιδράσεις

Υ.Γ. Η συνέντευξη προκάλεσε πλήθος σχολίων στην εφημερίδα και η Ξένια Κουναλάκη έκανε μια ανάλυση των σχολίων που υποδέχθηκε η εφημερίδα. Η κατάληξή της είναι χαρακτηριστική για την πρόθεση της εφημερίδας. “Η καταπολέμηση του σεξισμού, της ομοφοβίας και της τρανσοφοβιας δεν είναι υπόθεση μόνο της Αριστεράς. Ο αποκλεισμός, κοινωνικός και οικονομικός, γυναικών, ομοφυλοφίλων και τρανς πέρα από τις ανισότητες και τις εντάσεις που δημιουργεί (ας πούμε χονδρικά ότι αυτό ενδιαφέρει την Αριστερά), στερεί κεφάλαιο, δεξιότητες και ταλέντο από την οικονομία μιας χώρας. Γι’ αυτό δυσκολεύομαι να καταλάβω πως δεν υιοθέτησαν τη συνέντευξη Πατελη ως πρώτο θετικό βήμα (για την χώρα, την κυβέρνηση, τη συντηρητική παράταξη…και την Καθημερινή) όλοι οι προοδευτικοί άνθρωποι”.

Αλέξης Πατέλης: Ποιος είναι ο πανίσχυρος σύμβουλος του Μητσοτάκη

Ο Αλέξης Πατέλης είναι περισσότερο γνωστός στην αγορά από τη θητεία του στη Merrill Lynch την προηγούμενη δεκαετία, όπου είχε διατελέσει επικεφαλής του γκρουπ των διεθνών οικονομικών αλλά και επικεφαλής της ομάδας στρατηγικής για το συνάλλαγμα και το χρέος. Στη Wall Street, έγινε πασίγνωστος επειδή εγκαίρως είχε προβλέψει και εκτιμήσει τους κινδύνους από τα ομόλογα με εγγύηση τα περιβόητα στεγαστικά δάνεια που προκάλεσαν την κρίση του 2008. Είχε συμβουλέψει τους πελάτες του να κινηθούν αναλόγως και ένας από τους ευνοημένους ήταν ένα από τα hedge funds του μεγαλοεπενδυτή John Paulson, ο οποίος με μερικές κινήσεις κέρδισε εκατομμύρια.

Αργότερα, ο στενότερος συνεργάτης του John Paulson, ο Paolo Pellegrini αποφάσισε να λειτουργήσει το δικό του hedge hund και ξεκίνησε τη στελέχωση του γραφείου του με τον Αλέξη Πατέλη.

Μια θαυμαστή ακαδημαϊκή και επαγγελματική διαδρομή

Γεννήθηκε το 1971 στην Αθήνα, πήγε σχολείο στου Μωραΐτη. Πήρε Bachelor of Arts στα Οικονομικά και τα Μαθηματικά το 1991 από το Πανεπιστήμιο Sussex του Ηνωμένου Βασιλείου. Το 1993 πήρε Master of Arts στα Οικονομικά από το παγκοσμίου φήμης Πανεπιστήμιο του Princeton στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπό την εποπτεία του -καθηγητή τότε και διοικητή της κεντρικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας FED αργότερα- περιβόητου Ben Bernanke.

Η διατριβή του είχε τίτλο «Επιστροφές περιουσιακών στοιχείων και νομισματική πολιτική» και το πρώτο κεφάλαιο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Finance. Το 1997 ανακηρύχθηκε Doctor of Philosophy στα Οικονομικά.

Από το 1997 μέχρι το 2000 ο Alex Patelis εργάστηκε στο μεγαλύτερο dealing room του πλανήτη, ως trader της Goldman Sachs, στη Νέα Υόρκη. Μεγάλωσε, ωρίμασε, πλούτισε και κατόπιν εργάστηκε ως οικονομολόγος για τον Bill Dudley, κορυφαίο οικονομολόγο των ΗΠΑ. Tο 2001 για έναν περίπου χρόνο μετακόμισε στο Λονδίνο για να δουλέψει ως οικονομολόγος στη Citigroup Asset Management. Το 2002 εντάχθηκε στη Merrill Lynch στο Λονδίνο. Γρήγορα ανέλαβε το επενδυτικό fund Global FX & debt Strategy το 2006 της Merrill Lynch.

H εξέλιξή του ήταν ραγδαία

Ο Alex Patelis σύντομα ανέλαβε τη διεύθυνση του τμήματος μελετών για την παγκόσμια οικονομία στη Merrill Lynch. Ανέλαβε τη διοίκηση του Ομίλου International Economics, έχοντας την ευθύνη για τη διαμόρφωση προβλέψεων και επενδυτικών στρατηγικών σε οικονομίες εκτός της Βόρειας Αμερικής, μελετώντας τις προοπτικές των κεντρικών τραπεζών τους. Αποδείχθηκε ιδιαίτερα ικανός στην ανάλυση οικονομιών αναπτυγμένων και αναδυόμενων χωρών στη Νότια Ευρώπη, στην περιοχή Rim Pacific και στη Λατινική Αμερική.

Επιπλέον, στον όμιλο Merrill Lynch ήταν υπεύθυνος για τις ομάδες που διαμορφώνουν τις επενδυτικές στρατηγικές για τα ομόλογα συναλλάγματος, τοπικού νομίσματος και εξωτερικού χρέους και δημιουργώντας εξατομικευμένες επενδυτικές προβλέψεις για τους εταιρικούς πελάτες της Merrill Lynch, τους θεσμικούς επενδυτές και τους ιδιώτες εξαιρετικά υψηλού εισοδήματος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ομάδα στρατηγικών συναλλαγματικών ισοτιμιών του MER κατετάγη πρώτη στις προβλέψεις με βάση την έρευνα του Bloomberg το 2004. Συνέχισε να παράγει έρευνες και μελέτες υψηλής προστιθέμενης αξίας τις οποίες οι πελάτες του πλήρωναν ακριβά.

Επιστροφή στην Αθήνα

Το 2010 αποφάσισε -για προσωπικούς λόγους- να γυρίσει στην Ελλάδα. Η σκέψη του ήταν απλή. Μελέτες μπορούσε να συντάσσει και στην Ελλάδα. Επαφές με ολόκληρο τον πλανήτη μπορούσε να έχει από το Ψυχικό. Τα έσοδα θα τα κρατούσε για τον εαυτό του αντί να τα μοιράζεται με τη Merrill Lynch. Δημιούργησε έναν μικρό επενδυτικό οργανισμό εξατομικευμένων αναλύσεων.

Από την Αθήνα εξυπηρετούσε πελάτες, όπως hedge funds, μεγάλους διαχειριστές κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων, ιδιωτικές τράπεζες και άλλους. Το πελατολόγιό του μοιράζεται στην «περιοχή ΕΜΕΑ» (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική), την Αμερική και το Pacrim, παρέχοντας ανεξάρτητη, παγκόσμια μακροοικονομική έρευνα, καθώς και συνεχή κάλυψη των σημαντικών γεγονότων στις οικονομίες αυτές για χάρη των πελατών του. Ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη γιατί πιστεύει στην προοπτική της διακυβέρνησής του.