Σούπερ Λιγκ – ΔΣ λίγκας: Αποφασίζει για κόσμο

Σούπερ Λιγκ – ΔΣ λίγκας: Έκτακτο ΔΣ θα γίνει αύριο στη λίγκα προκειμένου να αποφασιστεί το αν θα μπει κόσμος στα γήπεδα τη φετινή σεζόν. Ήδη έξι ΠΑΕ έχουν καταθέσει σχετικό έγγραφο αίτημα και συγκεκριμένα οι Ολυμπιακός, Άρης, ΑΕΛ, Πανιώνιος, ΟΦΗ και Ατρόμητος. Για τον λόγο αυτό από τη λίγκα πήραν την απόφαση να συνεδριάσουν με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη. Θέμα του έκτακτου ΔΣ θα είναι η υποβολή νέου αιτήματος προς την πολιτεία για παρουσία φιλάθλων στα εναπομείναντα ματς. Το αίτημα αυτό είχαν υποβάλει πριν λίγες ημέρες ο Μηνάς Λυσσάνδρου και ο Ηλίας Πουρσανίδης στον Λευτέρη Αυγενάκη. Τότε ο υφυπουργός αθλητισμού είχε επιφυλαχθεί και ζήτησε ομόφωνη απόφαση του συνεταιρισμού για το θέμα.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν υπάρχει ομόφωνη απόφαση. Αλλά ακόμη και να υπάρξει είναι περισσότερα τα αρνητικά που μπορούν να προκύψουν από την παρουσία κόσμου στις εξέδρες, παρά τα θετικά. Αφενός το κόστος που θα επιφέρει στις ΠΑΕ η παρουσία κόσμου, τη στιγμή που υπάρχει ήδη ζημιά από τον κορονοϊό. Αφετέρου οι κίνδυνοι που υπάρχουν από την είσοδο κόσμου. Κανείς δεν γνωρίζει τι θα συμβεί αν ανοίξουν οι θύρες, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό της Σερβίας όπου «μπούκαραν» 20.000 κόσμου. Επίσης, ακόμη και να τηρηθεί το 30%, κανείς δεν ξέρει αν όσοι μπουν διατηρήσουν απόσταση δύο μέτρων μεταξύ τους. Πάντως, υπάρχει η σκέψη να γίνουν «δοκιμαστικά» στους επαναληπτικούς ημιτελικούς κυπέλλου. Δηλαδή, να μπει εκεί κόσμος και αν κυλήσουν όλα κατ’ ευχήν, τότε να γίνουν και τα πλέι οφ παρουσία οπαδών.

Σούπερ Λιγκ – ΔΣ λίγκας: Μαυρωτάς: «Καλύτερα για του χρόνου ο κόσμος»

Την ίδια στιγμή για το συγκεκριμένο θέμα τοποθετήθηκε και ο Γιώργος Μαυρωτάς στην ιστοσελίδα soccerplus. Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού τόνισε ότι θα ήταν καλύτερο να υπάρξει οργανωμένο σχέδιο για παρουσία κόσμου με τη νέα σεζόν. «Έχουμε πει ότι θα το δούμε αυτό το αίτημα, είναι νωρίς όμως για πούμε άμεσα τι θα γίνει. Έχουν περάσει ήδη δύο εβδομάδες, είναι και η γενικότερη εικόνα για το πως πάει η χώρα. Πρέπει κατά τη γνώμη μου για τα Play Off τα φετινά και τα Play Out ίσως να δούμε αν θα εφαρμοστεί εδώ και να το βάλουμε στην ατζέντα για την επόμενη αγωνιστική περίοδο», τόνισε ο Μαυρωτάς και πρόσθεσε: «Δηλαδή δεν χάθηκε ο κόσμος να γίνουν τα Play Off και τα Play Out όπως είναι αν είναι να μας πουν “παιδιά καλύτερα να μην το ρισκάρουμε τώρα που τελειώνουν οι αγώνες”. Ας το δούμε πιο μελετημένα για το νέο πρωτάθλημα. Θα το δούμε».

