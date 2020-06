Μιχάλης Μασουράκης: Νέος εκπρόσωπος της Ελλάδος στο ΔΝΤ

Μιχάλης Μασουράκης: Αναλαμβάνει καθήκοντα αντιπροσώπου της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από την 1η Σεπτεμβρίου 2020. Με απόφαση της κυβέρνησης, και του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, θα αντικαταστήσει τον Μιχάλη Ψαλιδόπουλο, ο οποίος αποχωρεί μετά από 5 χρόνια θητείας. Ποιός είναι όμως ο κ. Μασουράκης; Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952. Σπούδασε Οικονομικά στο Τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1970-1975), στο American University στην Washington D.C., Μ.Α. 1979, και στο Graduate Center of the City University of New York, PhD 1983. Δίδαξε οικονομικά στο Hunter Collegeτης Νέας Υόρκης (1980-1983), ενώ εργάσθηκε ως Οικονομολόγος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (1983-1986) στην Washington D.C. και στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) του Υπουργείου Οικονομικών (1987-1996), στην Alpha Bank ως Ανώτερος Διευθυντής Οικονομικών Μελετών (1996-2015) και στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) ως Επικεφαλής Οικονομολόγος (2015-2019).

Επιπλέον, ο νέος εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ΔΝΤ διετέλεσε αναπληρωματικό μέλος στη Νομισματική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1988-1996) και Μέλος Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (2000-2004). Είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και Μέλος Δ.Σ. του Ιδρύματος Οικονομικών& Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Ο κ. Μασουράκης είχε δηλώσει «ως αδιαπραγμάτευτος φιλοευρωπαίος, επιθυμώ να εργασθώ μέσα στην οικογένεια της Ευρώπης, μαζί με τις δυνάμεις εκείνες που θέλουν να οδηγήσουν στην πολιτική και οικονομική ολοκλήρωση της Ευρώπης…H Ελλάδα μπορεί να κάνει το αναγκαίο αναπτυξιακό άλμα προς τα εμπρός, με επενδύσεις σε φυσικό, ανθρώπινο, οικονομικό και κοινωνικό κεφάλαιο, ενισχύοντας τις δυνατότητες της χώρας…»

