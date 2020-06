Νέο Μεξικό: Πυρά από ακροδεξιούς σε διαδήλωση με ένα σοβαρά τραυματία ( pics – vid )

Νέο Μεξικό: Σοβαρά τραύματα σε άνδρα, ύστερα από πυρά κατά τη διάρκεια διαδηλώσεις που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ. Οι διαδηλωτές στην Αλμπουκέρκη ζητούσαν την απομάκρυνση του αγάλματος ενός Ισπανού κατακτητή του 16ου αιώνα Χουάν ντε Ονάτε, του πρώτου κυβερνήτη της πολιτείας αυτής.Το περιστατικό εκτυλίχθηκε έξω από το Μουσείο της Αλμπουκέρκης στη συνοικία της Παλιάς Πόλης. Κατά τη διάρκεια της διαδηλώσεις και της προσπάθεια να ρίξουν το άγαλμα, μερικά βαριά οπλισμένα μέλη ακροδεξιάς πολιτοφυλακής με την ονομασία New Mexico Civil Guard επενέβησαν και ξέσπασαν επεισόδια, σύμφωνα με την Albuquerque Journal. Αποτέλεσμα ένας άνδρας να τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση. Εικόνες που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν δύο άνδρες που φορούν στολή αγγαρείας

Ο Μάικλ Γκάιερ, διοικητής της αστυνομίας της Αλμπουκέρκης, δήλωσε ότι η αστυνομία έχει λάβει αναφορές και ερευνά πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ακροδεξιές πολιτοφυλακές ευθύνονται για το συμβάν αυτό.Ένα άτομο, το οποίο και καταζητείται, τράβηξε όπλο και πυροβόλησε πέντε φορές προτού το πλήθος τον ακινητοποιήσει στο έδαφος και ένας διαδηλωτής φώναξε: «Κάποιος πυροβολήθηκε».Με μια αναφορά του στο twitter, το FBI θα συμβάλει στην προσπάθεια της Αλμπουκέρκης αστυνομίας, όσον αφορά τις έρευνες και ανακρίνει πρόσωπα που εμπλέκονται στο περιστατικό. Η κυβερνήτης του Νέου Μεξικού Μισέλ Λουχάν Γκρίσαμ τόνισε σε ανάρτησή της στον ίδιο ισότοπο κοινωνικής δικτύωσης ότι «δεν υπάρχει καμία θέση στο Νέο Μεξικό για καμία αυτοαποκαλούμενη ‘πολιτοφυλακή’ η οποία προσπαθεί να τρομοκρατήσει τους πολίτες».

All members of this armed New Mexico Civil Guard stepped up to the statue and protestors. Now chanting “go home racists” pic.twitter.com/ahtUM2PPQj

— Megan Abundis (@meganrabundis) June 16, 2020