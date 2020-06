Bloomberg Μητσοτάκης – Ελλάδα: “Ύμνοι” από τον ιδρυτή του πρακτορείου

Bloomberg Μητσοτάκης – Ελλάδα: Στην Ελλάδα και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέρεται ο επιχειρηματίας και εκ των πλουσιοτέρων του κόσμου Μάικλ Μπλούμπεργκ και ιδρυτής του γνωστού πρακτορείου Bloomberg, με tweet του σχετικά με την επιτυχία της χώρας στην αντιμετώπιση της πανδημίας. “Η Ελλάδα έκανε εξαιρετική δουλειά, ανταποκρινόμενη στην πανδημία της COVID-19, καθοδηγούμενη από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη” αναφέρει στο Twitter ο Μάικ Μπλούμπεργκ. Στο ίδιο tweet γίνεται προαναγγελία της συνέντευξης του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Bloomberg TV το απόγευμα της Τετάρτης 17 Ιουνίου. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να μιλήσει για την περίοδο του lockdown τη διαχείριση της πανδημίας αλλά και στο άνοιγμα της χώρας στον τουρισμό. Ακόμη στην ατζέντα περιλαμβάνονται οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις.

Σε μια διαφορετική και ιδιαιτέρως δύσκολη καλοκαιρινή σεζόν λόγω της πανδημίας, ο πρωθυπουργός βγήκε μπροστά και από την μαγευτική Σαντορίνη κάλεσε τους πολίτες του εξωτερικού να επισκεφθούν την χώρα μας που είναι από τους ασφαλέστερους προορισμούς της Ευρώπης. Άλλωστε η καλύτερη διαφήμιση για την Ελλάδα ήταν η άμεση αντίδραση της κυβέρνησης απέναντι στον κορονοϊό με την ταχύτατη λήψη μέτρων, η οποία εμπόδισε την διασπορά της νόσου, γεγονός που αναγνωρίστηκε από αρκετούς ηγέτες εντός και εκτός της Ε.Ε. Την ώρα του ηλιοβασιλέματος στην καλντέρα και με φόντο το ηφαίστειο, ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος προς τους εκπροσώπους των διεθνών μέσων ενημέρωσης που ήταν στην Σαντορίνη έστειλε μήνυμα σε όσους σκέφτονται να περάσουν τις καλοκαιρινές διακοπές στην χώρα μας.

“Το μήνυμά μου είναι απλό, ελάτε στην Ελλάδα, πείτε στους φίλους σας, στους αναγνώστες σας, στους ακροατές σας, στους τηλεθεατές σας ότι έχουμε ανοίξει κι ότι είναι καλοδεχούμενοι”. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στόχος δεν είναι η Ελλάδα να γίνει ο πρώτος προορισμός της Ευρώπης αλλά ο ασφαλέστερος, γι’ αυτό κάλεσε τους τοπικούς παράγοντες του νησιού και τους ιδιοκτήτες τουριστικών επιχειρήσεων “να διαφυλάξουν ως κόρη οφθαλμού” την εικόνα που έχει κερδίσει η χώρα μας μέχρι σήμερα.

Greece has done an exceptional job responding to the COVID-19 pandemic—led by @PrimeMinisterGR.

On Wednesday, join us and @BloombergTV’s @FLacqua to discuss Greece’s response to the crisis and economic growth strategy: https://t.co/YQVI1LX41C

— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) June 15, 2020