Αγγλία – Ράσφορντ: Οι ποδοσφαιριστές, λέγανε οι πρόγονοί μας, είναι “παιδιά χωρίς μόρφωση και κρίση. Ενα πετσί μόνο ξέρουν να κλωτσάνε”. Ε, δεν είναι έτσι και όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Και όταν πάμε να το ξεχάσουμε θα υπάρχει πάντα ένας Ράσφορντ να μας το θυμίζει και να κερδίζει την συμπάθεια όλων, να απολαμβάνει του απόλυτου σεβασμού σύμπασας της ποδοσφαιρικής και όχι μόνο κοινότητας! Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είχε στείλει ανοικτή επιστολή στην αγγλική κυβέρνηση. Με αυτή, ήθελε να πιέσει μαζί με χιλιάδες Αγγλους ώστε να μην σταματήσουν τα δωρεάν γεύματα στα σχολεία!

O Μάρκους Ράσφορντ έκανε έκκληση να μην σταματήσουν αυτά τα δωρεάν γεύματα στα σχολεία, τα οποία έχουν ανάγκη περισσότερα από 200.000 παιδιά! Και μάλιστα σε καιρούς πανδημίας. Που έχει τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο στην Αγγλία όπως και σε όλο τον κόσμο. Στο νησί, μάλιστα, η κατάσταση είναι σοβαρή και πάρα πολλοί πολίτες έχουν βρεθεί στην ανεργία!

Πλάι στον Ράσφορντ στάθηκαν φίλοι της Γιουνάιτεντ και όχι μόνο. Η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον προσπαθεί με κάθε τρόπο να μειώσει την κρατική επιχορήγηση, ενώ υπήρξαν σκέψεις να σταματήσουν τα δωρεάν γεύματα. Και έτσι ξέσπασε το κύμα υποστήριξης των Δωρεάν Γευμάτων, με τον 22χρονο επιθετικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπροστάρη! Η πανηγυρική δικαίωση ήρθε, καθώς η κυβέρνηση έκανε πίσω και θα συνεχιστεί κανονικά η σίτιση στα σχολεία για έξι εβδομάδες το καλοκαίρι. “Δεν ξέρω τι να πω. Δείτε τι μπορούμε να κάνουμε, όταν είμαστε όλοι μαζί. Αυτή είναι η Αγγλία του 2020”, ανέφερε ο Ράσφορντ στο τιτίβισμά του, 100% δικαιωμένος για τη νίκη αυτή!

I don’t even know what to say.

Just look at what we can do when we come together, THIS is England in 2020.

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) June 16, 2020