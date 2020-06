Δολοφονία Τζορτζ Φλόϊντ: Συγκλονιστικό βίντεο «καίει» δεύτερο αστυνομικό

Δολοφονία Τζορτζ Φλόϊντ: Νέο συγκλονιστικό βίντεο στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόϊντ διάρκειας 2 λεπτών και 20 δευτερολέπτων, κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με νέο κύμα αντιδράσεων.Ένα σοκαριστικό βίντεο, από άλλη οπτική γωνία, δείχνει τον συνάδελφο του Ντέρεκ Σόβιν -όπου με τη φονική του λαβή προκάλεσε το θάνατο στον Τζορτζ Φλόιντ – φανερώνει ότι η απάθεια του συναδέλφου του Του Θάο ήταν εξίσου εγκληματική. Όπως φαίνεται στο βίντεο, η αναλγησία στην αδιάφορη στάση του πρώην αστυνομικού Του Θάο, ο οποίος παρουσιάζεται να αγνοεί επιδεικτικά τις επίμονες εκκλήσεις από αυτόπτες μάρτυρες να παρέμβει, με την εφιαλτική σκηνή να διαδραματίζεται με τον Φλόιντ να ψελλίζει ότι δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Ένας αστυνομικός, που δεν επιχειρεί έστω μια προσπάθεια για να σώσει μια ζωή που χάνεται μπροστά στα μάτια του, ενώ ήτανε καθήκον του.

«Θα τον αφήσεις να σκοτώσει αυτός τον άνθρωπο μπροστά σου;», ήταν η ερώτηση από ένα αυτόπτης μάρτυρας προς τον Θάο, που στέκεται λίγα μέτρα μακριά από το πεσμένο σώμα του Φλόιντ, ενώ αυτό πιέζεται ασφυκτικά από τον Ντέρεκ Σόβιν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του λίγα λεπτά αργότερα. Οι μόνες στιγμές που ο Θάο μετακινήθηκε από τη θέση του, ήταν για να εμποδίσει το πλήθος που συγκεντρωνόταν να πλησιάσει τον Σόβιν. Αξίζει να σημειωθεί πως ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες, ακούγεται να παρακαλάει σε όλη τη διάρκεια τους αστυνομικούς να ελέγξουν τον σφυγμό του Φλόιντ, κάτι που εμφανίζονται να κάνουν μόνο στο τέλος του εξάλεπτου βίντεο, ενώ το σώμα του Φλόιντ μεταφέρεται σε ένα φορείο.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα New York Post, το βίντεο πέρασε στη δημοσιότητα την περασμένη Κυριακή στο Instagram από τον Μπεν Κραμπ ,δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια του Φλόιντ.«Αυτές οι εικόνες είναι απίστευτα σοκαριστικές και είναι ακόμα πιο δύσκολο να τις παρακολουθήσεις συγκριτικά με το πρώτο βίντεο… ο Του Θάο εκτελούσε χρέη φρουρού, ενώ ο Ντέρεκ Σόβιν δολοφονούσε τον Τζορτζ Φλόιντ, έγραψε Κραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σόβιν, ο Θάο και δύο ακόμη αστυνομικοί έχουν απολυθεί από το Σώμα και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για φόνο και συνέργεια.

