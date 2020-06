Just the 2 of us: Ένα συγκλονιστηκό επεισόδιο υπόσχεται να μας χαρίσει η παραγωγή του πιο δημοφιλούς σόου. Μια μικρή γεύση από παρασκήνιο σας έχουμε σήμερα. Συγκινιτική ήταν η εμφάνιση της Κόνυς Μεταξά και του Τάσου Ξιαρχό που τους έφερε δάκρυα. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, αφού μεταμορφώθηκε σε κούκλα για τις ανάγκες του J2US. Τα ζευγάρια είναι πλέον 8, ο ανταγωνισμός μεγαλώνει και αυτό το Σαββατόβραδο οι διαγωνιζόμενοι κλέβουν την παράσταση. Καλωσορίζοντάς μας σε ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι, με δύο εμφανίσεις – έκπληξη, όταν οι παίκτες χωρίζονται σε ομάδες: αγόρια – κορίτσια.

Ο Νίκος Κοκλώνης δίνει τον παλμό, οι εκπλήξεις διαδέχονται η μία την άλλη και τίποτα δεν είναι δεδομένο! Από τις εμφανίσεις που θα συζητηθούν και πάλι είναι αυτή του Τάσου Ξιαρχό και της Κόνυς Μεταξά με τη Δέσποινα Βανδή να δηλώνει πως είναι ό,τι ωραιότερο έχει δει στη σκηνή του J2US. Μάλιστα το ζευγάρι μίλησε στο «Ευτυχείτε» με την Κόνυ να δηλώνει ότι θα ήθελε να έχει κρατηθεί για να μην κλάψει και τον Τάσο να ευχαριστεί τη μαμά του για τα κοστούμια τους.

Just the 2 of us: Η μεταμόρφωση της Σπυροπούλου

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου συμμετέχει φέτος στο μουσικό σόου, όπου είναι ζευγάρι με τον Χρήστο Ζώτο και μαζί έχουν καταφέρει να κερδίσουν την αγάπη το τηλεοπτικού κοινού. Η ίδια είναι μια από τις εντυπωσιακές παρουσίες του σόου και με κάθε της εμφάνιση τραβάει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτό θα γίνει και στο αυριανό επεισόδιο, αφού όπως είδαμε μέσα από φωτογραφίες που έχουν ανέβει στα social media, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου θα μεταμορφωθεί σε γνωστή κούκλα, την οποία όλα τα κορίτσια είχαν στην παιδική τους ηλικία. Όπως μπορείτε να δείτε και στη φωτογραφία, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου θα είναι για ακόμη μια φορά απαστράπτουσα και σιγουρά θα μαγνητίσει πάνω της όλα τα βλέμματα.

Just the 2 of us: Το σόου θα συνεχιστεί και του χρόνου

Στην εκπομπή του Νίκου Μουτσινά Καλό Μεσημεράκι βρέθηκε καλεσμένος διαδικτυακά πάντα ό Νίκος Κοκλώνης. Ο παρουσιαστής και παραγωγός του πιο επιτυχιμένου σόου στην Ελλάδα μέχρι στιγμής, μεταξύ άλλων είπε στον Νίκο Μουτσινά ότι το J2US αναμένεται να έχει και συνέχεια του χρόνου. Ανάμεσα στα όσα σχολίασαν ήταν φυσικά και το ανεπανάληπτο ντουέτο του οικοδεσπότη του λαμπερού σόου του OPEN με την Άντζελα Δημητρίου αλλά και τα φαβορί του διαγωνισμού.

«Πιστεύω ότι φαβορί είναι ο Τάσος Ξιαρχός και η Κόνι Μεταξά. Αλλά είναι και η Έρρικα Πρεζεράκου με τον Άρη Μακρή», είπε χαρακτηριστικά. Όσον αφορά το τι θα δούμε αυτό το Σάββατο η εμφάνιση του Τρύφωνα Σαμαρά σίγουρα θα μας αφήσει άφωνους αφού θα ενσαρκώσει μαζί με την ντάμα του τα θρυλικά “Κατσαμπάκια” αλλά και το ντουέτο του Τάσου με την Κόνι αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση λόγω του περιεχομένου του. Παράλληλα, ο πολυπράγμων παραγωγός αναφέρθηκε στα πρότζεκτ που έχει στα “σκαριά” αποκαλύπτοντας ότι το Just The 2 Of Us θα συνεχιστεί και του χρόνου ενώ δεν δίστασε να προτείνει στον Νίκο Μουτσινά να αναλάβει ο ίδιος την παραγωγή της εκπομπής του!

