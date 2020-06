Τραμπ εκλογές 2020: Η απίστευτη ανάρτηση για τους Δημοκρατικούς

Τραμπ εκλογές 2020: Ο Ντόναλντ Τραμπ με ένα νέο του τιτίβισμα επιτίθεται στους Δημοκρατικούς με μία απίστευτη δικαιολογία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, με αφορμή τις αποφάσεις δημάρχων να γίνουν περικοπές στα κονδύλια που δίνονται στην αστυνομία, ανέβασε ένα ποστάρισμα στο twitter στο οποίο μιλά για την οπλοκατοχή, σχεδόν την επικροτεί. Ο Τραμπ, έγραψε χαρακτηριστικά την φράση: «οι ριζοσπαστικοί αριστεροί Δημοκρατικοί πρώτα πήγαν να σας πάρουν τα όπλα και μετά προσπαθούν να σας πάρουν την αστυνομία», σε μία περίοδο όπου οι ΗΠΑ ταλανίζονται από τις διαδηλώσεις, με αφορμή την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς.

Ο Τραμπ που έχει ενοχληθεί ακόμη και από τις δημοσκοπήσεις που τον φέρνουν κάτω από τον Τζο Μπάιντεν, ανέβασε ένα ποστ για τους Αμερικανούς που ανοιχτά δηλώνει πως δεν έχει κανένα πρόβλημα με την οπλοκατοχή, ενώ συνεχίζει να στηρίζει την αστυνομία και να μην σχολιάζει τα περιστατικά θανάτων πολιτών από υπερβολική χρήση βίας.

The Radical Left Democrats: First they try to take away your guns. Then they try to take away your police!

Νωρίτερα ο Τραμπ μπήκε ξανά στο στόχαστρο, όταν υιοθέτησε ένα ρεπορτάζ του «One America News Network», σύμφωνα με το οποίο ο 75χρονος διαδηλωτής στο Μπάφαλο, ο οποίος κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για τον θάνατο του 46χρονου Αφροεαμερικανού απωθήθηκε βίαια από αστυνομικούς με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και τραυματισθεί σοβαρά, ίσως είναι μέλος του κινήματος «antifa».

Ο Τραμπ μάλιστα εκτίμησε ότι ο 75χρονος έπεσε στο έδαφος πιο έντονα από όσο σπρώχθηκε και διερωτήθηκε αν όλο ατό ήταν στημένο. Το tweet του Τραμπ προκαλεί ήδη αντιδράσεις με τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο να δηλώνει «αηδία» για το σχόλιο του Προέδρου, καλώντας τον να απολογηθεί: «Έκανε ένα tweet που με εκπλήσσει ακόμα και μετά από όλα αυτά τα tweets που έχει κάνει», είπε μεταξύ άλλων ο Κουόμο.

Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2020