Όσα Παίρνει ο Άνεμος – ρατσισμός: Αποσύρεται η εμβληματική ταινία από το HBO

Όσα Παίρνει ο Άνεμος – ρατσισμός: Η ταινία Όσα Παίρνει ο Ανεμος, η οποία θεωρείται από πολλούς ιστορικούς ρατσιστική, παρά την ωραιοποίηση της δουλείας στον Νότο των ΗΠΑ, θα κατέβει από την πλατφόρμα HBO Max. Το κίνημα κατά τα ρατσισμού γιγαντώνεται στις ΗΠΑ, καθώς και οι αντιδράσεις στην αστυνομική βία κατά των Μαύρων της Αμερικής, μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Τελευταίο θύμα είναι η ιστορική ταινία διάρκειας 3.58 ωρών, του Βίκτορ Φλέμινγκ, με πρωταγωνιστές τους Καρλ Γκέημπλ και την Βίβιαν Λη, του 1939. Πλέον αυτή η ταινία θεωρείται μνημείο ρατσισμού και προσπάθειας να ωραιοποιηθεί η δουλεία των Μαύρων.

Η ταινία, αναφέρουν Αμερικανοί ιστορικοί, παρουσιάζει μια ρομαντική άποψη του Αμερικανικού Νότου και μια ιδιαίτερη εικόνα της δουλείας, αφού το προσωπικό του σπιτιού εμφανίζεται ικανοποιημένο από την τύχη του να απολαμβάνει καλής μεταχείρισης. Η ταινία με τον τίτλο Gone With the Wind έφερε χρυσάφι στα ταμεία των παραγωγών, με 3,44 δισεκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για μια ωραιοποίηση μιας σκοτεινής εποχής της αμερικανικής ιστορίας.

«Το Όσα Παίρνει ο Ανεμος είναι προϊόν της εποχής του και περιγράφει τις ρατσιστικές προκαταλήψεις που ήταν κοινές στην αμερικανική κοινωνία», σχολίασε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ένας εκπρόσωπος της HBO Max για να εξηγήσει την απόσυρση της ταινίας των 8 Όσκαρ. Σύμφωνα με την HBO Max, το να διατηρεί την ταινία στον κατάλογό του, «χωρίς να εξηγεί και να καταγγέλλει κάποια γεγονότα θα ήταν ανεύθυνο». Η πλατφόρμα HBO Max ανήκει στον όμιλο WarnerMedia και ανταγωνίζεται τους γίγαντες του streaming, κυρίως του Netflix, με έναν πολύ πλούσιο κατάλογο ταινιών. Το Όσα Παίρνει ο Άνεμος μεταδίδεται πάντως από άλλες πλατφόρμες.

Όσα Παίρνει ο Άνεμος: Μια διαμάχη που κρατά χρόνια

Η διαμάχη για το περιεχόμενο της ταινίας Οσα παίρνει ο Ανεμος κρατάει εδώ και δεκαετίες στην Αμερική. Διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια του αμερικανικού εμφυλίου σε μια οικογενειακή φυτεία βαμβακιού στην Τζόρτζια και είναι ιδωμένη από τη ματιά των λευκών Νότιων. Οι επικριτές της αναφέρουν ότι δείχνει τη ζωή των Νότιων από θετική γωνία, ενώ κάποιοι στιγματίζουν το γεγονός ότι ο υπουργός προπαγάνδας των Ναζί Γιόζεφ Γκέμπελς έλεγε ότι είναι η αγαπημένη του κινηματογραφική παραγωγή. Το Οσα παίρνει ο Ανεμος ήταν η μεγαλύτερη εμπορική ταινία της εποχής της και έδωσε για πρώτη φορά ένα Οσκαρ β’ γυναικείου ρόλου στην μαύρη ηθοποιό Hattie McDaniel.

Hattie McDaniel

Ο Λου Λιούμενικ, κριτικός κινηματογράφου στη New York Post, χαρακτήρισε «αδιαμφισβήτητα ρατσιστική» την ιστορική ρομαντική ταινία του 1939 και ζήτησε να αποσυρθεί οριστικά.

«Αν η Σημαία της Συνομοσπονδίας του Νότου επιτέλους θα εκτίθεται στα μουσεία ως ένα άσχημο, ρατσιστικό σύμβολο, γιατί να μη γίνει το ίδιο και με το «Όσα παίρνει ο άνεμος», ένα αγαπημένο φιλμ στο οποίο ωστόσο η εν λόγω σημαία έχει την τιμητική της;» έγραψε. «Στην ταινία, οι Γιάνκις και οι υποστηρικτές τους φαίνονται ως φαύλοι και αχρείοι», διατείνεται ο Λιούμενικ. «Στ΄αλήθεια, πόσο περήφανοι μπορούμε να είμαστε ως έθνος, όταν αγκαλιάζουμε μια ταινία που ρομαντικοποιεί τον εμφύλιο, αποσιωπώντας τις αληθινές του αιτίες και, εν τέλει, υποστηρίζει ό,τι ακριβώς και η Σημαία της Συνομοσπονδίας;», καταλήγει.

Δείτε ακόμη