Κορονοϊός – Τέχνη: Το πορτρέτο που έγινε viral

View this post on Instagram

Dada la aceptación y las peticiones de conseguir el cuadro o en su defecto una reproducción de mi obra…Covid-19/20 “Qué haremos sin ellos?”. He decidido realizar una serie limitada, numerada y firmada. Impresas en papel 100% algodón de alta calidad, tamaño 40×50. LOS BENEFICIOS SERÁN DONADOS… a la lucha contra el VIRUS, o investigación sobre la VACUNA. (Se informará en breve el destino definitivo). Precio. 150€/unidad (porte incluido en península) Islas, Ceuta, Melilla y otros países… consultaremos. RESERVAS.- email: [email protected] (A las reservas se enviará información, número de cuenta, etc.) aporten correo electrónico, nombre, teléfono, dirección… MUCHAS GRACIAS, por vuestros comentarios y colaboración. ¡¡¡OJO!!! Serie limitada.