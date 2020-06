Αντετοκούνμπο διαδήλωση: Μήνυμα για τον ρατσισμό

Αντετοκούνμπο διαδήλωση: Το δικό του μήνυμα για τις αντιρατσιστικές διαδηλώσεις στο Μιλγουόκι έστειλε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μέσω twitter . Ο θρύλος των παρκέ ευχαρίστησε όλους όσους στήριξαν αυτή την κίνηση για αλλαγή τόσο τον κόσμο όσο και τους συμπαίκτες του. «Είμαι υπερήφανος για όλους τους συνανθρώπους μου που ήλθαν να στηρίξουν αυτή την κίνηση για αλλαγή μαζί με εμένα, τους συμπαίκτες μου και την οικογένεια μου! Αυτή είναι η πόλη μας, αυτοί είναι οι δρόμοι μας και αυτό είναι κάτι παραπάνω από μπάσκετ», έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter ο Greek Freak.

Να αναφέρουμε ότι τα αδέρφια Αντετοκούνμπο ήταν μαζί με τον ακτιβιστή Φρανκ Νίτι, αλλά και τους Στέρλινγκ Μπράουν (είχε πέσει θύμα αστυνομικής βίας το 2018), Ντόντε ΝτιΒιτσέντσο, Μπρουκ Λόπεζ και Φρανκ Μέισον ΙΙ, ενώ για λίγο ήταν και η σύντροφος του Γιάννη, Μαράια, μαζί με το γιο τους, Λίαμ – Τσαρλς.

I’m proud of all the people who came out to support this movement for change with me, my teammates and my family! This is our city, these are our streets and this is bigger than basketball!

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) June 7, 2020