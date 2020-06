365 Dni Netflix: Οι σκηνές BDSM και το σενάριο, “ξεσήκωσαν” το κοινό

365 Dni Netflix: Χαμός γίνεται στα social media των φανατικών του Netflix μετά την πρεμιέρα του πολωνικού άκρως “ροζ” φιλμ 365 Dni. Η ταινία στην πραγματικότητα επιχειρεί να ωραιοποιήσει τη σχέση εξαναγκασμού ανάμεσα σε έναν απαγωγέα και το θύμα του, με το τελευταίο μάλιστα να τον ερωτεύεται. Η ταινία με τίτλο «365 DNI» αφηγείται την ιστορία του της Πολωνίδας Laura Biel η οποία απάγεται και κρατείται αιχμάλωτη από τον αρχιμαφιόζο Massimo Torricelli ενώ βρίσκεται σε διακοπές στην Σικελία. Ο Massimo, ο οποίος δεν την απήγαγε τυχαία, λέει στη Laura ότι θα την κρατήσει κοντά του με τη βία για έναν χρόνο, μέχρι να παραδοθεί στη γοητεία του. Αυτή αρχικά αντιστέκεται αλλά φαίνεται πως το άγριο σεξ και οι BDSM πρακτικές της αλλάζουν γνώμη.

Σύμφωνα με ορισμένους χρήστες στο Twitter, το «365 Dni» οι σκηνές ήταν αρκετά αληθοφανείς και ανατριχιαστικές, ενώ το σενάριο τείνει να γίνει επικίνδυνο. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο μιας γυναίκας που επισήμανε ότι έχει δει… πορνό με πολύ καλύτερες ερμηνείες! Αρκετοί επίσης μπήκαν στη διαδικασία συγκρίσεων με το «50 Shades of Grey», που επίσης έχει χαρακτηριστεί από πολλούς κριτικούς κακόγουστη ταινία.

#365dni actually has really great plot. The plot: pic.twitter.com/pxfT1rU0U8

— Mariah (@mariahh_elenaa) June 8, 2020