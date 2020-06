Δούκισσα Νομικού – μαγιό: Αν αναζητάς το επόμενο μπικίνι σου ρίξε μια ματιά

Δούκισσα Νομικού – μαγιό: Η Δούκισσα Νομικού παντρεύτηκε το Δημήτρη Θεοδωρίδη το 2017 στη Μύκονο και έχουν αποκτήσει μαζί δυο παιδιά τον Σάββα και την Αναστασία. Η Δούκισσα εξελίχθηκε πολύ τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο στο πέρασμα του χρόνου και το 2020 την βρίσκει να είναι Πρέσβειρα του οργανισμού ‘Μαζί για το παιδί’, Αmbassador της L’Oreal Paris, σύζυγο και μητέρα, ενώ λανσάρει και την προσωπική της σειρά κοσμημάτων Doukissanomikoucollection.

H Δούκισσα πέρσι τέτοια εποχή ήταν στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της και μας είχε χαρίσει την ίδια πόζα φορώντας ένα ολόσωμο μαγιό με φουσκωμένη κοιλιά. Φέτος, το σώμα της έχει επανέλθει απόλυτα και η ίδια ξαναποζάρει φορώντας πλέον ένα μικροσκοπικό κατακόκκινο μπικίνι με την υπογραφή της ελληνίδας σχεδιάστριας μαγιό Στεφανίας Φραγκίστα, η οποία έκανε repost τη φωτογραφία της Δούκισσας γράφοντας στη λεζάντα There is only one @dutchesss που σημαίνει « Υπάρχει μόνο μια Δούκισσα».

Τι μαγιό φοράει το απόλυτο #summerbodygoal Δούκισσα Νομικού

Η Δούκισσα έχει αποδείξει με τις εμφανίσεις της στην παραλία ότι αγαπάει τα minimal και μονόχρωμα μαγιό. Αν το ίδιο ισχύει και για εσένα,ένα μπικίνι με κορδόνια σε κόκκινο ή γενικότερα έντονο χρώμα είναι μια πολύ καλή επιλογή: είναι καλοκαιρινό και κάνει ωραία αντίθεση με το μαύρισμά σου.

Επίσης το κόκκινο χρώμα φοριέται με μεγάλη ασφάλεια ως μαγιό. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που η συγκεκριμένη απόχρωση έχει τις πιθανότητες με το μέρος της να δείξει εξαιρετικά κομψή και όχι παρακινδυνευμένη.

Fashion Tip

To κόκκινο μπικίνι είναι ένα μαγιό που μπορεί να φορεθεί και σε συνδυασμό με άλλα χρώματα: μαύρο και λευκό είναι ωραίες αποχρώσεις για να ταιριάξεις το πάνω ή το κάτω μέρος του κόκκινου μαγιό με ένα άλλο σουτιέν ή σλιπ ώστε με αυτό τον τρόπο να αποκτήσεις ακόμα περισσότερα σύνολα. Πλέον είναι πολύ γνωστό ότι τα μαγιό μας δεν είναι απαραίτητο να τα φοράμε σετ αλλά να κάνουμε match διαφορετικά σχέδια αυτοσχεδιάζοντας. Αν ακόμη δεν έχεις τόση αυτοπεποίθηση ώστε να συνδυάζεις εμπριμέ μοτίβα, μπορείς να ξεκινήσεις με τα μονόχρωμα ώστε να εξοικειωθείς και στη συνέχεια να μπορέσεις να κάνεις ακόμα πιο δύσκολους στυλιστικούς συνδυασμούς.