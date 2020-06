Beautiful ταινία: Μια ιστορία για τις γυναίκες που δέχθηκαν επίθεση με βιτριόλι

View this post on Instagram

Στη γιορτή της Γυναίκας, ηρθε το Βραβείο για τον γιό μου. Τον Κωνσταντίνο Μουσούλη. Beautiful η ταινία μικρού μήκους που δημιούργησε και βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Ηρωίδα μία νεαρή Ινδή που παραμορφώθηκε από οξύ που της έριξαν στο πρόσωπο. Μια γυναίκα απο τις πολλές που γίνονται θύματα μιας αρρωστημένης νοοτροπίας. Μια γυναίκα που καταφέρνει την εσωτερική της ίαση. Μια ταινία που έχει ήδη τις πρώτες διακρίσεις στη διαδρομή της για τα φεστιβάλ. Μπράβο στον Κωνσταντίνο και σε όλους τους νέους που αφουγκράζονται τα προβλήματα της Κοινωνίας και ευαισθητοποιούν με τον τρόπο τους τον κόσμο.👏👏👏