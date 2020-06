Καλιφόρνια φωτιές τώρα: Mεγάλη πυρκαγιά, απειλούνται σπίτια

Καλιφόρνια φωτιές τώρα: Συναγερμό σήμαναν οι Αρχές της κομητείας Σολάνο στην Καλιφόρνια λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται σε δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις σε απόσταση μόλις τριών χιλιομέτρων από δύο πόλεις. Λίγες μέρες μετά το σεισμό βόρεια του Λος Άντζελες που πυροδότησε νέους φόβους, οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους περιοχών που βρίσκονται στο διάβα της πύρινης λαίλαπας κοντά στις πόλεις Γουίντερς και Βάκαβιλ να εγκαταλείψουν άρον- άρον τα σπίτια τους καθώς η φωτιά έχει ήδη αποτεφρώσει 9.000 στρέμματα και εξαπλώνεται επικίνδυνα. Δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν μάχη με τις φλόγες, αεροσκάφη ρίχνουν επιβραδυντικές ουσίες σε γειτονιές για να εμποδίσουν τον πύρινο εφιάλτη, ενώ μέχρι στιγμής έχουν καταφέρει να τον περιορίσουν κατά μόλις 5%.

Κάτοικοι έχουν καταφύγει σε ειδικό κέντρο υποδοχής στο Βάκαβιλ, ενώ βίντεο και φωτογραφίες δείχνουν τους λόφους κοντά στο Γουίντερ να έχουν τυλιχθεί σε πορτοκαλί φλόγες και πυκνούς καπνούς να υψώνονται από τις πληγείσες περιοχές. Ευτυχώς, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

We continue to monitor a fire that's spreading near Quail Canyon Road & Pleasants Valley in Solano County. At last check, the #QuailFire has burned 1200 acres and is 5 percent contained, according to CAL Fire. Evacuations are also underway. Tune in at 10 for a live report @FOX40 pic.twitter.com/BnYeI6IC3f

— Bridgette Bjorlo (@bridgettebjorlo) June 7, 2020