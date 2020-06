Φαλάκρα και κορονοϊός: Μια… ιδιαίτερη έρευνα

Φαλάκρα και κορονοϊός: Οι φαλακροί άνδρες διατρέχουν πιθανότατα μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν βαριά από την Covid-19, που προκαλεί ο φονικός κορωνοϊός, σύμφωνα με μια νέα έρευνα. Όπως έχει διαπιστωθεί ο παράγοντας του φύλου βαρύνει σημαντικά την εξέλιξη της νόσου. Αλλά ο κίνδυνος αυξάνει για τους άνδρες αν έχουν χάσει τα μαλλιά τους, σύμφωνα με τον επικεφαλής της νέας έρευνας, που είναι είναι μάλιστα τόσο πεπεισμένος για τα ευρήματά του, ώστε να δηλώσει στη Daily Telegraph: «πιστεύουμε ότι η φαλάκρα είναι ο τέλειος παράγοντας πρόβλεψης της σοβαρότητας» των συμπτωμάτων. Ο καθηγητής Κάρλος Γουόρμπιερ του Πανεπιστημίου Μπράουν και οι συνεργάτες του διεξήγαγαν δύο μελέτες στην Ισπανία κι ανακάλυψαν ότι ήταν δυσανάλογα υψηλός ο αριθμός των φαλακρών ανδρών που κατέληξαν στο νοσοκομείο λόγω του νέου κορωνοϊού.

Η πρώτη έρευνα διεπίστωσε ότι το 71% των 41 ασθενών που νοσηλεύτηκαν με Covid-19 ήταν φαλακροί, ενώ η δεύτερη, που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Journal of the American Academy of Dermatology ανακάλυψε ότι από τους 122 άρρενες ασθενείς σε νοσοκομεία της Μαδρίτης το 79% είχαν χάσει τα μαλλιά τους.

Φαλάκρα και κορονοϊός: Οι ορμόνες

Επιστήμονες έχουν υποστηρίξει ότι τα ανδρογόνα – οι στεροειδείς ορμόνες που προκαλούν και διατηρούν τα ανδρικά δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του φύλου και είναι υπεύθυνα για την ανδρική σεξουαλική συμπεριφορά – ίσως συμβάλουν στην απώλεια της τριχοφυΐας και την ενίσχυση της ικανότητας του κορωνοϊού να επιτίθεται στα κύτταρα, πράγμα που σημαίνει ότι φάρμακα κατασταλτικών των ορμονών αυτών θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για την επιβράδυνση της εξέλιξης της Covid-19 παρέχοντας έτσι πολύτιμο χρόνο στους ασθενείς να αναρρώσουν.

«Πιστεύουμε ότι τα ανδρογόνα ή ανδρικές ορμόνες είναι η πύλη εισόδου του κορωνοϊού στα κύτταρά μας», είπε ο καθηγητής Γουόρμπιερ. Άλλοι επιστήμονες, ωστόσο, εφιστούν την προσοχή όπως η Κάρεν Στάλμποου της βρετανικής οργάνωσης Prostate Cancer UK, η οποία σημειώνει ότι «θα χρειαστούν πολύ περισσότερες αποδείξεις» προτού χρησιμοποιηθούν τέτοια φάρμακα στη θεραπεία της Covid-19.