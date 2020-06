Just the 2 of us: Η λαίδη του λαϊκού τραγουδιού έρχεται στη σκηνή του Just The 2 Of Us για βάλει φωτιά στο Σαββατόβραδό μας, να μας θυμίσει ότι οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουνε ποτέ και να μαδήσει τις μαργαρίτες μί μία, για να δούμε αν τελικά, την αγαπάει ή δεν την αγαπάει; Η Άντζελα Δημητρίου ξεσήκωσε παίχτες και κριτική επιτροπή και έχει κρατήσει μια έκπληξη για όλους! Φτάνει να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι κριτές του τηλεοπτικού σόου. Να θυμίσουμε κάπου εδώ ότι είχε γίνει πρόταση από τον ίδιο τον ίδιο τον Νίκο Κοκλώνη στην αρχή του show στη γνωστή λαϊκή τραγουδίστρια προκειμένου να συμμετέχει στην κριτική επιτροπή.

Μάλιστα, η συμφωνία είχε ήδη πήγαινε πάρα πολύ καλά, αφού και οι δύο πλευρές τα είχαν βρει. Ωστόσο, κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις της κ. Δημητρίου, δεν της επέτρεψαν να συμμετέχει τελικά στο σόου. Η ίδια είχε ξεκαθαρίσει, επειδή πολλά είχαν ακουστεί εκέινη την περίοδο, πως οι σχέσεις της με τον Νίκο Κοκλώνη παραμένουν οι καλύτερες. Και αυτό το αποδικνύει άλλωστε και με την εμφάνιση της στο σαββατιάτικο show.

Just the 2 of us: Λεπτομέρειες για το Σάββατο

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αναμετριέται με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Λεωνίδας Καλφαγιάννης εντυπωσιάζει τη Μαρία Μπακοδήμου έχοντας ακονίσει τη μνήμη του, η Βίκυ Χατζηβασιλείου ακούει τη μαγική λέξη που περίμενε εδώ και καιρό. Η Έρρικα Πρεζεράκου ψηφίζει… physical, ο Ορφέας Παπαδόπουλος «φλερτάρει» με τη Ρίτα Όρα, ο Τάσος Ξιαρχό επιμένει ελληνικά. Θα καταφέρει ο Ετεοκλής Παύλου να κερδίσει τους κριτές όπως την περασμένη εβδομάδα; Γιατί ο Τρύφωνας Σαμαράς βάζει πλερέζα; Και πώς θα τα πάει ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης με το νέο του ζευγάρι; Φτάνουμε στο 7ο live και οι 9 coaches (Γιώργος Λιβάνης, Χαρά Βέρρα, Κόνι Μεταξά, Άρτεμις Ματαφιά, Άρης Μακρής, Κώστας Καραφώτης, Κρυσταλλία, Χρήστος Ζώτος) είναι αποφασισμένοι να βοηθήσουν τους παρτεντέρ τους να αναδείξουν τον καλύτερό τους εαυτό on stage. Θα δικαιωθούν;

Just the 2 of us: Βανδή – Σαμαράς, αγκαλιά μετά την κόντρα

Μπορεί η σχέση τους να πέρασε από σαράντα κύματα, όμως πλέον οι σχέσεις τους είναι άριστες. Ο λόγος φυσικά για την Δέσποινα Βανδή και τον Τρύφωνα Σαμαρά. Οι δυο τους, αν και γνωρίζονται χρόνια, στα πρώτα επεισόδια του show είχαν έντονες διαφωνίες, με την Δέσποινα Βανδή να μην κρύβει την ενόχλησή της για κάποιες επιλογές του και εκείνον να βρίσκεται ένα βήμα πριν αποχωρήσει οικειοθελώς από το παιχνίδι. Αφορμή για τον καβγά τους στάθηκε η απόφαση του Τρύφωνα Σαμαρά να φορέσει φουστανέλα για να τραγουδήσει το παραδοσιακό τραγούδι, «Βγάλε το μαντήλι». Αυτός ο συνδυασμός εκνεύρισε την Δέσποινα Βανδή, η οποία του μίλησε έξω από τα δόντια.

Βανδή σε Σαμαρά: «Μην ξανα ακουμπήσεις παραδοσιακό τραγούδι»

«Την επόμενη φορά που θα ακουμπήσεις ένα τραγούδι παραδοσιακό, οι επιλογές σου πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να φαίνεται ότι δεν το κοροϊδεύεις. Είναι εμπαιγμός αυτό το πράγμα. Θες να μιλήσουμε σοβαρά; Δεν είναι σωστό αυτό ούτε για σένα, ούτε για τους ανθρώπους που μπορεί να σημαίνει πολλά η φουστανέλα. Πρόσεχε γιατί μπορεί να «καείς» από μόνος σου. Πρόσεχε λίγο, ειδικά ότι έχει σχέση με την ελληνική παράδοση», ανέφερε μεταξύ άλλων η κριτής στον γνωστό κομμωτή στο 2ο live. Βέβαια, τα δύσκολα πέρασαν και πλέον η Δέσποινα Βανδή και ο Τρύφωνας Σαμαράς έχουν «λύσει» τις διαφωνίες τους και έχουν αφήσει στο παρελθόν την κόντρα που είχαν. Στα παρασκήνια, μάλιστα, του επεισοδίου που θα δούμε το Σάββατο 6 Ιουνίου οι δυο τους πέρασαν χρόνο μαζί και πόζαραν στον φωτογραφικό φακό αγκαλιασμένοι και πιο μονοιασμένοι από ποτέ! Δείτε το επίμαχο στιγμιότυπο από το 2ο live.

