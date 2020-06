Athens Music Week: Phygital Edition 

Athens Music Week: Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και άκρως επίκαιρο διεθνές συνέδριο με ομιλίες, webinars, παρουσιάσεις, μουσικά events κι ένα live-έκπληξη αφιερωμένο στην Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής είναι οι δράσεις στις οποίες θα έχουμε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε, είτε από κοντά είτε online, κατά τη διάρκεια της δεύτερης –μόλις- μουσικής εβδομάδας της Αθήνας. Φέτος, λόγω της πρωτόγνωρης πραγματικότητας που βιώνουμε, το Athens Music Week επενδύει σε σύγχρονα εργαλεία και τεχνογνωσία ώστε να συνδυαστούν τα φυσικά events –όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν- με μία ψηφιακή εμπειρία υψηλής ποιότητας στην οποία θα έχουν πρόσβαση επαγγελματίες του χώρου, καλλιτέχνες μα και όσες και όσοι αγαπούν τη μουσική και μπορεί να βρίσκονται σε όλο τον κόσμο.

Live gigs και περιοδείες στην εποχή του covid-19: πώς αντιδρούν οι managers, οι booking agents και τα φεστιβάλ στις απαγορεύσεις των ταξιδιών και στις νέες οδηγίες για περιορισμό του κοινού; Online συναυλίες ή phygital φεστιβάλ: το νέο trend; Τι γίνεται όμως με τη live μουσική εμπειρία; Πώς μπορούν να υποστηριχτούν οι καλλιτέχνες και οι επαγγελματίες του μουσικού κλάδου σήμερα; Έχεις μια μουσική επιχείρηση. Πώς μπορείς να την προωθήσεις αυτό το διάστημα, να έχεις πρόσβαση σε νέες αγορές, να έρθεις σε επαφή με νέους συνεργάτες;

Athens Music Week: Διεθνές συνέδριο

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα θέματα που θα συζητηθούν στο διεθνές συνέδριο του Athens Music Week που περιλαμβάνει ομιλίες, webinars, παρουσιάσεις και showcases από την Ελλάδα και ολόκληρη την Ευρώπη, που θα μεταδίδονται ζωντανά online με δυνατότητα συμμετοχής του κοινού (Q&A sessions) αλλά και με παρουσία κοινού σε φυσικό χώρο.

Επαγγελματίες του κλάδου

Μαζί μας διαδικτυακά θα βρεθούν και θα μιλήσουν για την εμπειρία τους πάνω από 30 αναγνωρισμένοι επαγγελματίες του κλάδου από το εξωτερικό, εκπρόσωποι διεθνών δικτύων (European Music Exporters Exchange (EMEE), International Music Managers Forum (IMMF), IMPALA, YOUROPE), μουσικών συνεδριών και μεγάλων διεθνών φεστιβάλ (Exit Festival – Σερβία, MENT – Σλοβενία, Mastering the Music Business – Ρουμάνια, Milano Music Week – Ιταλία, Tallinn Music Week – Εσθονία)

Ιδρυμάτων μουσικής καινοτομίας και σχολών μουσικής επιχειρηματικότητας (Almost Famous Music Business School – Ουγγαρία, Music Innovation Hub – Ιταλία, The School of Music Business – UK) και σχετικών επαγγελματικών κλάδων (The State51 Conspiracy, Wallifornia MusicTech – Βέλγιο, The Lynk – Γαλλία), εγκαινιάζοντας έτσι, παράλληλα με τη συνεργασία με το ευρωπαϊκό δίκτυο Jump – European Music Market Accelerator, τη συνεργασία της Τεχνόπολης με το δίκτυο Hub for The Exchange of Music Innovation (HEMI), συγχρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκπρόσωποι μεγάλων φεστιβάλ

Από το φυσικό και ψηφιακό πλατό του Athens Music Week, δεν θα μπορούσαν όμως να λείπουν και οι επαγγελματίες της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας. Εκπρόσωποι των μεγαλύτερων φεστιβάλ της χώρας (Release Athens, EJEKT Festival, Plisskën Festival, Sónar Athens, Athens Technopolis Jazz Festival), παραγωγοί, μουσικοί παραγωγοί, promoters, δημοσιογράφοι, αλλά και εκπρόσωποι του πολιτισμού, του τουρισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης θα συζητήσουν επίκαιρα αλλά και χρόνια ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, με στόχο να βρεθούν λύσεις και τρόποι για την περαιτέρω αξιοποίηση, την ανάδειξη και την εξέλιξή του.

Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής

Και καθώς Athens Music Week χωρίς μουσική δεν γίνεται, νέοι, ανερχόμενοι καλλιτέχνες θα μας παρουσιάσουν ό,τι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η μουσική παραγωγή της Ελλάδας, την Τουρκίας, της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσα από μια σειρά πολύ ιδιαίτερων showcases. Τα μουσικά events, όμως –όπως ήταν αναμενόμενο- θα κορυφωθούν την Κυριακή 21 Ιουνίου, όπου, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής, θα πραγματοποιηθεί ένα μεγάλο live στο οποίο θα συμμετέχουν 12 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, θα μεταδοθεί ζωντανά σε όλο τον κόσμο και σίγουρα θα μας συναρπάσει!

Περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθούν σύντομα.

