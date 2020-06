Κόνι Μεταξά: Καυτή εμφάνιση σε Αρναούτογλου

Κόνι Μεταξά: Είναι αδιαμφισβήτητα μια από τις πιο hot παρουσίες στην ελληνική showbiz αυτή τη στιγμή. Η παρουσία της σε ένα από τα πιο επιτυχιμένα show του Open, το Just the 2 of Us, είναι από τις καλύτερες. Κάθε εβδομάδα μαζί με τον τηλεοπτικό της παρτενέρ και πολύ καλό φίλο Τάσο Ξιαρχό, δίνουν το 100% του εαυτού τους και το αποτέλεσμα αποτυπώνεται και στις βαθμολογίες. Σε κάθε Live το ένα δεκάρι διαδέχεται το άλλο! Η χημεία τους είναι απίθανη, σε σημείο που κάποιες κακές γλώσσες τους ήθελαν ζευγάρι. Ωστόσο η Κόνι και Τάσος είναι απλά καλοί φιλοί, που μοιράζονται κοινά βιώματα, ανησυχίες και όνειρα. Η Κόνι είναι μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Σε κάθε της εμφάνιση, κάνει το ανδρικό κοινό να παραληρεί.

Η κόρη του Λευτέρη Πανταζή και της Ζώζας Μεταξά ξέρει καλά ποιά είναι τα δυνατά της σημεία και πώς να τα αναδικνύει. Πάντα φροντίζει να είναι μέσα στη μόδα και να δείχνει το καλά γραμμωμένο σώμα της και στις δημόσιες εμφανίσεις της αλλά και μέσω του λογαριασμού της στο Instagram. Η Κόνι Μεταξά ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «The 2 Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου, όπου μίλησε για τα προσωπικά και τα επαγγελματικά της, λέγοντας πως διανύει την καλύτερη περίοδο της ζωής της. Η «καυτή» καλλονή τράβηξε τα βλέμματα όλων, καθώς εμφανίστηκε στο πλατό πιο σέξι από ποτέ, φορώντας ένα βαθύ ντεκολτέ με σκίσιμο… φωτιά.

Κόνι Μεταξά: «Με έχουν απατήσει πολλές φορές»

Με μαλλιά και μακιγιάζ, που θύμιζαν παλιές βαμπ του Χόλιγουντ, η Κόνι εμφανίστηκε στα πλατό, με ένα μαύρο βραδινό φόρεμα, με άκρως αποκαλυπτικό, αβυσσαλέο ντεκολτέ και μεγάλο σκίσιμο στο πλάι, που άφηνε ακάλυπτα τα πόδια της. Μεταξύ άλλων, μίλησε για το γάμο λέγοντας: «Δεν λέω όχι. Δεν είμαι και από τις κοπέλες που τρελαίνομαι και σκέφτομαι το νυφικό μου», ενώ απάντησε στις αρνητικές κριτικές που έχει δεχτεί κατά καιρούς; «Η Ελλάδα ίσως δεν είναι έτοιμη για κάτι τόσο εκρηκτικό αλλά δεν θα μείωνα το εκρηκτικό μέσα μου για να χωρέσω σε ένα κουτί. Αλλά θα προσπαθώ πάντα κάπως να προσαρμοστώ».

Παράλληλα αναφέρθηκε στην εξ’ αποστάσεως σχέση που διατηρεί με τον πολίστα Μάριο Καπότση σχολιάζοντας: «Είναι δύσκολο ειδικά για την αρχή αλλά λόγω δουλειάς είναι ωραίο να έχεις τον χώρο σου και λόγω δουλειάς είναι πιο εύκολο να βρεθούμε δηλαδή εγώ μπορώ να ταξιδέψω. Αλλά γενικά δύσκολο. Δεν είμαι πλέον ζηλιάρα νομίζω πως φταίει ο άνθρωπος που είμαι μαζί τελικά δεν είχα εγώ το πρόβλημα. Πολλές φορές με έχουν απατήσει και το έχω μάθει. Αυτές οι εμπειρίες σε κάνουν πιο δυνατό. Εγώ όλα τα μαθαίνω, Έρχονται και μου λένε πράγματα».

