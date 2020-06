Τσαβούσογλου – Αγιά Σοφιά: Νέες προκλητικές δηλώσεις,

Τσαβούσογλου – Αγιά Σοφιά: Επιμένει στην εμπρηστική ρητορική απέναντι στη χώρα μας η Άγκυρα, με τη σκυτάλη να λαμβάνει σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος δήλωσε πως «η Αγία Σοφία κατακτήθηκε και ανήκει στην Τουρκία» και υποστήριξε ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. «Η Αγία Σοφία είναι περιουσία της Τουρκικής Δημοκρατίας» είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος υπουργός, και πρόσθεσε: «Κατακτήθηκε». Μάλιστα, υποστήριξε πως η Ελλάδα δεν έχει λόγο να μιλάει για την Αγία Σοφία και με το τι θα κάνει η Τουρκία στην επικράτειά της. Ο Τούρκος αξιωματούχος εκτός από την Αγία Σοφία, αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη.

Μάλιστα, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας επανέλαβε μια θέση που είχε ακουστεί και παλαιότερα από Τούρκους αξιωματούχους: «Κάθε συμφωνία που δεν περιλαμβάνει την Τουρκία είναι άκυρη και κενού περιεχομένου». Ο ίδιος αναφερόμενος στη συμφωνία της Τουρκίας με την Τρίπολη, είπε πως στόχος της χώρας του είναι να συνεργαστεί με όλους, κάτι που πρέπει να κάνει και η Κύπρος με τους Τουρκοκύπριους. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. «Πριν υπογράψουμε μια συμφωνία με τη Λιβύη, καθορίσαμε επίσης τα δυτικά όρια της υφαλοκρηπίδας. Εδώ, η Ελλάδα ισχυρίζεται ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά της» είπε χαρακτηριστικά, και συνέχισε: «Τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, μόνο χωρικά ύδατα που φτάνουν τα 6 ναυτικά μίλια». Αναφέρθηκε δε, και στην εμφύλια διαμάχη στη Λιβύη, εκφράζοντας την άποψη πως ο Χαλίφα Χαφτάρ και οι «παράνομες δυνάμεις του» δεν μπορούν να κερδίσουν τον πόλεμο.

Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προκλήσεων της Τουρκίας απέναντι στη χώρα μας -κάτι που έχει θέσει σε συναγερμό την Αθήνα. Εκτός από το «σίριαλ» με την Αγία Σοφία, το οποίο ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα με τους προκλητικούς εορτασμούς για τα 567 χρόνια από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης και την ανάγνωση αποσπασμάτων του κορανίου μέσα στην Αγία Σοφία, η Άγκυρα έχει ανοίξει τη «βεντάλια» των διεκδικήσεών της και τώρα προαναγγέλλει έρευνες υδρογονανθράκων, αγνοώντας την ελληνική υφαλοκρηπίδα και την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) των νησιών. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών έδωσε στη δημοσιότητα τον χάρτη της θαλάσσιας περιοχής στην Μεσόγειο, εντός της οποίας η τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίων ΤΡΑΟ ζήτησε από το υπουργείο Ενέργειας της Τουρκίας να κάνει έρευνες υδρογονανθράκων.

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Διμερών Πολιτικών Σχέσεων και Υποθέσεων Ναυτιλίας, Αεροπλοΐας και Συνόρων του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, πρέσβης Τσαγατάι Ερτζιγές, με ανάρτησή του στο Twitter δημοσίευσε τον επίμαχο χάρτη (βλ. Χάρτη 1), σημειώνοντας ότι αυτός αφορά στις περιοχές στις οποίες γίνεται αναφορά στη σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου, τα θαλάσσια σύνορα στη Μεσόγειο όπου η Τουρκία έχει δηλώσει στον ΟΗΕ και το αίτημα της ΤΡΑΟ για άδειες νέων ερευνών και γεωτρήσεων εντός αυτών των συνόρων.

Η επίμαχη περιοχή είναι προέκταση προς δυσμάς της ζώνης που είχε ανακηρύξει ως Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) η Τουρκία και ο σχετικός παλιότερος χάρτης είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα της τουρκικής κυβέρνησης και είχε αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του υπουργείου Ενέργειας. Οι κόκκινες περιοχές αφορούν εκείνον τον χάρτη και η νέα περιοχή στην οποία σχεδιάζει να προχωρήσει σε έρευνες οριοθετείται από την κόκκινη καμπύλη γραμμή.

Η τουρκική πετρελαϊκή εταιρεία TPAO ζήτησε από την τουρκική κυβέρνηση άδεια για έρευνες υδρογονανθράκων σε επτά σημεία. Τα ισάριθμα αιτήματα προς την Γενική Διεύθυνση Μεταλλευτικών και Πετρελαϊκών Έργων (MAPEG) του τουρκικού υπουργείου Ενέργειας δημοσιεύτηκε στο τεύχος της 30ης Μαΐου της Εφημερίδας της Κυβέρνησης της Τουρκίας. Τα επτά σημεία βρίσκονται πάνω στη νοητή γραμμή που ξεκινά από τα βορειανατολικά της Ρόδου, συνεχίζει ανατολικά της Ρόδου, της Καρπάθου περνάει ανατολικά της Κρήτης και καταλήγει στα νοτιοανατολικά της μεγαλονήσου.

With regard to @MFATurkey statement QA-43🇹🇷

🔴Turkey’s CS/EEZ boundaries in the Eastern Mediterranean as declared to the UN https://t.co/512LyHpAwo 🔴Turkish Petroleum’s recent request for new off-shore survey and exploitation licences covers areas within these boundaries. pic.twitter.com/6490J5reKO

— Çağatay Erciyes 🇹🇷 (@CErciyes) June 2, 2020