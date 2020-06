Διαδηλώσεις ΗΠΑ – Τζορτζ Φλόιντ: Στους δρόμους η Εθνοφρουρά, βγάζει “οπλισμένους στρατιώτες” ο Τραμπ

Διαδηλώσεις ΗΠΑ – Τζορτζ Φλόιντ: Τα επεισόδια που σημειώθηκαν στη Νέα Υόρκη, με αφορμή διαδηλώσεις για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ οδήγησαν τον δήμαρχο της πόλης σε επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας. Το ενδεχόμενο επιβολής μιας τέτοιας απαγόρευσης, η οποία έχει επιβληθεί σε τουλάχιστον 40 αμερικανικές πόλεις, από την ημέρα που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, είχε επισημάνει ο κυβερνήτης της Πολιτείας, Άντριου Κουόμο. Η απόφαση έρχεται λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό το πόρισμα ιατροδικαστή που «δείχνει» ανθρωποκτονία στην υπόθεση που έχει πυροδοτήσει κοινωνική αναταραχή στις ΗΠΑ.

Αργότερα λοιπόν, την απόφαση επιβολής απαγόρευσης κυκλοφορίας τη νύχτα στη Νέα Υόρκη ανακοίνωσε μέσω του Twitter ο δήμαρχος Μπιλ ντε Μπλάζιο. «Μίλησα με τον κυβερνήτη (της Πολιτείας της Νέας Υόρκης) Άντριου Κουόμο και για την ασφάλεια όλων, αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε απαγόρευση της κυκλοφορίας στην πόλη απόψε: θα ξεκινήσει στις 23.00 και θα αρθεί στις 5 το πρωί», τοπική ώρα, ανέφερε ο δήμαρχος.Ο Κουόμο ωστόσο σημείωνε σχετικά με βίντεο αναφορικά με τη δράση αστυνομικών εναντίον διαδηλωτών στη Νέα Υόρκη το Σαββατοκύριακο, πως τα όσα έρχονται στο φως είναι πολύ ανησυχητικά. Όπως είπε, απαντώντας σε ερώτηση για βίντεο που έδειχνε αστυνομικό να εισβάλει με μοτοσυκλέτα σε διαδηλώτες, κατά τη γνώμη του «αυτός ο τύπος πρέπει να απολυθεί».

New Yorkers: I’ve spoken with @NYGovCuomo and for everyone’s safety we have decided to implement a citywide curfew in New York City tonight. It will take effect at 11pm and be lifted at 5am tomorrow morning. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) June 1, 2020

Διαδηλώσεις ΗΠΑ – Τζορτζ Φλόιντ: Συνελήφθη και η κόρη του ντε Μπλάζιο

Ο Μπιλ ντε Μπλάζιο επιβεβαίωσε πληροφορίες που ήθελαν την 25χρονη κόρη του Κιάρα να συλλαμβάνεται κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στην πόλη. Σημείωσε την ηλικία της και ότι εκείνη δεν του ζήτησε την άδεια προτού πάει για να διαδηλώσει. «Είμαι υπερήφανος για εκείνη, που νοιάζεται τόσο πολύ και είναι διατεθειμένη να βγει εκεί έξω και να κάνει κάτι για αυτό», τόνισε. Ο Μπιλ ντε Μπλάζιο είπε ότι έκτοτε έχει μιλήσει με την κόρη του, που του αφηγήθηκε τη δική της εκδοχή των γεγονότων. «Διαδήλωνε ειρηνικά», τόνισε. «Πιστεύει πως ό,τι έκανε, το έκανε υπό το πνεύμα μιας ειρηνικής, με σεβασμό διαμαρτυρίας». Περισσότεροι από 300 άνθρωποι συνελήφθησαν στην πόλη της Νέας Υόρκης το βράδυ του Σαββάτου. Το ABC News μετέδωσε πως η Κιάρα ντε Μπλάζιο βρισκόταν μεταξύ μιας ομάδας διαδηλωτών που αρνήθηκε να απομακρυνθεί από έναν δρόμο που είχε αποκλείσει.

«Σπίθα» ανάφλεξης η δολοφονία Floyd στις ΗΠΑ

Διαδηλώσεις ΗΠΑ – Τζορτζ Φλόιντ: Απολύθηκε ο επικεφαλής της αστυνομίας στο Λούιβιλ μετά τον φόνο διαδηλωτή

Ο επικεφαλής της αστυνομίας στο Λούιβιλ των ΗΠΑ, απομακρύνθηκε από την θέση του, μετά τα τραγικά επεισόδια στην πόλη, με απολογισμό έναν νεκρό. Ένας άνδρας έπεσε νεκρός από σφαίρα στην πόλη του Κεντάκι, όπου οι διαδηλώσεις για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, αλλά και της Μπριάνα Τέιλορ από την περιοχή, ξέφυγαν από κάθε έλεγχο. Ο επικεφαλής της αστυνομίας, Στιβ Κόνραντ, έχασε την θέση του, καθώς ο δήμαρχος της πόλης, Γκρεγκ Φίσερ, ανέφερε πως ανακαλύφθηκε ότι οι κάμερες που έφεραν πάνω τους οι αστυνομικοί, που εμπλέκονται στον πυροβολισμό κατά διαδηλωτή, δεν ήταν ενεργοποιημένες.

«Έμαθα λεπτομέρειες για το τι έγινε. Έμαθα ότι οι κάμερες των αστυνομικών δεν ήταν ενεργοποιημένες. Αυτή η αποτυχία δεν γίνεται δεκτή. Ως εκ τούτου, ο Στιβ Κόραντ απαλλάχθηκε των καθηκόντων του», είπε ο δήμαρχος του Λούιβιλ. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Κεντάκι, Αντι Μπίσιρ, σε κεντρικό δρόμο της πόλης ακούστηκαν πυροβολισμοί κοντά σε πλήθος διαδηλωτών. Αστυνομικοί «επέστρεψαν» τα πυρά και σκότωσαν έναν άνδρα, ο οποίος αποδείχθηκε πως ήταν ένας ιδιοκτήτης τοπικού καταστήματος, ο Ντέιβιντ ΜακΑτι. Τον Κόνραντ αντικατέστησε ο Ρομπ Σρούντερ, αλλά όπως έγινε γνωστό, ο Κόραντ στις 30 Ιουνίου θα σταματούσε καθώς βγαίνει στην σύνταξη. Παρ’ όλα αυτά, ο κυβερνήτης του Κεντάκι διέταξε έρευνα για να αποδοθούν ευθύνες.

ΗΠΑ: Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με τον αδερφό του Floyd

Διαδηλώσεις ΗΠΑ – Τζορτζ Φλόιντ: Ο Ντόναλντ Τραμπ τα βάζει με τους κυβερνήτες των ΗΠΑ

Σε αυτό το κλίμα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άσκησε κριτική στους κυβερνήτες των ΗΠΑ, λέγοντας πως θα πρέπει να «επιβληθούν», ενθαρρύνοντας τους να κάνουν χρήση της Εθνοφρουράς στην προσπάθεια καταστολής των διαδηλωτών που βγήκαν μαζικά στον δρόμο μετά τη δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ. «Δεν κάνετε αρκετά» σημειώνει ο Αμερικανός πρόεδρος, που τους κάλεσε να αναλάβουν και πάλι τον έλεγχο.

Ο Τραμπ απείλησε να υιοθετήσει κι ο ίδιος σκληρότερη στάση και να «ενεργοποιήσει» τον υπουργό Δικαιοσύνης Μπιλ Μπαρ, μεταδίδει το CBS. Προέτρεψε τους κυβερνήτες να επιδιώξουν την επιβολή τιμωρίας, να προβούν σε σαρωτικές συλλήψεις και να περάσουν νόμους κατά της πυρπόλησης σημαιών, αναφέρουν το CBS και οι New York Times.

“Πρέπει να επιβάλεστε, εάν δεν επιβάλεστε, χάνετε τον χρόνο σας. Θα σας πατήσουν, θα φαίνεστε σαν βλάκες. Πρέπει να επιβληθείτε”, είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS, που επικαλέστηκε την ηχογράφηση της κλήσης.

HEAR IT: Trump calls state officials "weak," insists they must dominate, and vows to "clamp down" in DC. pic.twitter.com/ARsIhAvCJe — Steven Portnoy (@stevenportnoy) June 1, 2020

Τρομοκρατική οργάνωση η ANTIFA σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο

O πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε επαφές με τον υπουργό Άμυνας Μαρκ Έσπερ και τον υπουργό Δικαιοσύνης Ουίλιαμ Μπαρ «και πρόσθετες ομοσπονδιακές δυνάμεις θα αναπτυχθούν σε όλη τη χώρα», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κέιλι ΜακΕνάνι κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε επίσης ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε το κίνημα Antifa να διωχθεί ως «εγχώρια τρομοκρατική» οργάνωση, κάτι που είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ από το απόγευμα της Κυριακής.

Τραμπ: Έρχονται αποφασιστικά μέτρα

Μιλώντας από τον κήπο του Λευκού Οίκου ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι θα προχωρήσει στη λήψη «αποφασιστικών μέτρων» για να προστατέψει την Ουασινγκτον στέλνοντας «χιλιάδες βαριά οπλισμένων στρατιωτών, αξιωματικών και αστυνομικών για να σταματήσουν την βία, τις λεηλασίες, του βανδαλισμούς και την καταστροφή των περιουσιών».

Ο Τραμπ επικαλείται νόμο του 1807 που επιτρέπει στον πρόεδρο των ΗΠΑ να αναπτύξει στρατό σε αμερικανικό έδαφος για να αποκαταστήσει την τάξη. Οι δηλώσεις Τραμπ, πάντως, έχουν ήδη προκαλέσει σύμφωνα με το CNN, αντιδράσεις στους κόλπους του αμερικανικού στρατεύματος με αξιωματικούς να δηλώνουν αντίθετοι στις προθέσεις Αμερικανού προέδρου.

My fellow Americans – My first and highest duty as President is to defend our great Country and the American People. I swore an oath to uphold the laws of our Nation — and that is exactly what I will do… pic.twitter.com/pvFxxi9BTR — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020

Διαδηλώσεις ΗΠΑ – Τζορτζ Φλόιντ: Χιλιάδες συλλήψεις και Εθνοφρουρά στους δρόμους

Περίπου 4.000 πολίτες συνελήφθησαν στις ΗΠΑ από την Τρίτη, όταν ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, ενώ δεκάδες αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια συμπλοκής με τους διαδηλωτές. «Έχουμε αξιωματικούς με σπασμένα κόκαλα και μελανιές» σημείωσε ο επικεφαλής του αστυνομικού τμήματος στο Σικάγο. Σύμφωνα με τα στοιχεία 26 Πολιτείες των ΗΠΑ κατέβασαν στον δρόμο την Εθνοφρουρά, με περισσότερα από 17.000 μέλη της να απαντούν σε περιστατικά βία, που προκύπτουν στο περιθώριο ειρηνικών διαδηλώσεων για τον Τζορτζ Φλόιντ.

Εκατοντάδες τραυματίες σε διαδηλώσεις για τον Τζορτζ Φλόιντ στη Σάντα Μόνικα

Η αστυνομία της Σάντα Μόνικα στην Καλιφόρνια ανακοίνωσε πως συνέλαβε περισσότερους από 400 διαδηλωτές κατά τη διάρκεια των αναταραχών το βράδυ της Κυριακής σε διαδηλώσεις για τη δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ. Η Σάντα Μόνικα είναι μια από τις πόλεις των ΗΠΑ που επιβάλει απαγόρευση κυκλοφορίας από τη 1 το μεσημέρι για την επιχειρηματική ζώνη και από τις 4 το απόγευμα για τις υπόλοιπες περιοχές της πόλης.

Νέα παρέμβαση Ομπάμα: Στρέψτε την οργή σας στις κάλπες

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία απευθύνεται στους διαδηλωτές που έχουν κατακλύσει τους δρόμους της χώρας για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, καλώντας τους πολίτες να «διοχετεύσουν τη δικαιολογημένη οργή τους σε ειρηνική, διαρκή και αποτελεσματική δράση». Ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ λέει ότι οι πολίτες πρέπει να αφυπνίσουν τους άλλους για την αδικία, ακόμα και μέσω των διαδηλώσεων διαμαρτυρίας, αλλά να μεταφράζουν αυτήν τη συναίσθηση σε υψηλή προσέλευση στις κάλπες και εκλογή κυβερνητικών αξιωματούχων που ανταποκρίνονται στα αιτήματά μας».

Τζορτζ Φλόιντ: Ο αδερφός του θύματος ζητά “ηρεμία”

Ο Έρρενς Φλόιντ, αδελφός του Τζορτζ Φλόϊντ επισκέφθηκε το σημείο, στο οποίο δολοφονήθηκε ο αδελφός του. Καταδίκασε τις βίαιες αναταραχές, λέγοντας ότι «δεν πρόκειται αυτές να φέρουν πίσω τον αδερφό μου».

Τζορτζ Φλόιντ: “Καίει” τον αστυνομικό Ντέρεκ Τσόβιν η ιατροδικαστική έκθεση

Νέα ιατροδικαστική έκθεση έρχεται να πέσει σαν καταπέλτης στον αστυνομικό Ντέρεκ Τσόβιν, που προκάλεσε τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ. Ο Δρ. Μάικλ Μπέιντεν, ένας από τους γιατρούς που συμμετείχε στη νεκροψία κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του Φλόιντ, ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ότι το θύμα δεν είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα το οποίο να συνέβαλε στον θάνατό του. Σύμφωνα με τον Μπέιντεν, ο θάνατος προκλήθηκε από την πίεση που ασκούσαν τα γόνατα των αστυνομικών τόσο στον λαιμό του όσο και στην πλάτη του. Ο όρος “μηχανική ασφυξία” σημαίνει ότι κάποιου είδους φυσική δύναμη του έκοψε την παροχή οξυγόνου.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Μπεν Κραμπ, είπε ότι το πόρισμα της ανεξάρτητης νεκροψίας είναι ότι ο Φλόιντ πέθανε από ασφυξία λόγω “ισχυρής και παρατεταμένης πίεσης” που δέχτηκε. Ο πρώην αστυνομικός Ντέρεκ Τσόβιν, 44 ετών, εκείνος που είχε γονατίσει στον λαιμό του Φλόιντ, κατηγορείται για φόνο 3ου βαθμού και ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ύψους 500.000 δολαρίων και πρόκειται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 8 Ιουνίου.

Ο Δρ Μάικλ Μπάντεν και η διευθύντρια της ιατροδικαστικής σχολής του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, Δρ Αλέσια Γουίλσον, χειρίστηκαν την εξέταση, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας Μπεν Κραμπ. Ο Δρ Μπάντεν έχει επίσης πραγματοποιήσει ανεξάρτητες αυτοψίες στον Έρικ Γκάρνερ, ο οποίος σκοτώθηκε από αστυνομικό στο Στέιτεν Άιλαντ της Νέας Υόρκης το 2014, και τον Μάικλ Μπράουν που πυροβολήθηκε από αξιωματικούς στο Φέργκιουσον, στο Μιζούρι, την ίδια χρονιά. Ο Φλόιντ ακούστηκε να λέει πολλές φορές “Δεν μπορώ να αναπνεύσω”, ενώ ο αξιωματικός τον κρατούσε με αυτόν τον τρόπο ακινητοποιημένο για σχεδόν 9 λεπτά.

Τζορτζ Φλόιντ: Ομοσπονδιακή έρευνα σε εξέλιξη

Τρεις άλλοι αξιωματικοί που συμμετείχαν στη σύλληψη απολύθηκαν, αλλά δεν έχουν κατηγορηθεί. Αφότου δόθηκε στη δημοσιότητα το βίντεο του θανάτου του Φλόιντ ξέσπασαν ταραχές στη Μινεάπολη, κυρίως στην περιοχή όπου βρίσκεται το αστυνομικό τμήμα στο οποίο υπηρετούσαν οι τέσσερις αστυνομικοί οι οποίοι ενεπλάκησαν στη σύλληψή του. Για την υπόθεση αυτή είναι σε εξέλιξη και μια ομοσπονδιακή έρευνα, εκτός από εκείνην που κάνει η Πολιτεία της Μινεσότας.

Η επίσημη ιατροδικαστική εξέταση είναι ακόμα εν εξελίξει, αλλά έχουν γίνει γνωστές κάποιες πληροφορίες από τα προκαταρκτικά ευρήματα. Σύμφωνα με αυτές, δεν βρέθηκαν φυσικά ευρήματα που να υποστηρίζουν την τραυματική ασφυξία ή τον στραγγαλισμό. Επίσης, γίνεται λόγος για υποκείμενα νοσήματα, όπως στεφανιαία νόσος και υπέρταση.