Πάμε Στοίχημα: Όλα τα βλέμματα στραμμένα στην Super League

Πάμε Στοίχημα: Η Super League έρχεται με μεγάλα παιχνίδια. Η πρεμιέρα των play off θα γίνει το Σάββατο με τον αγώνα Άρης-ΟΦΗ και την Κυριακή θα διεξαχθούν τα δύο μεγάλα ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός και ΑΕΚ-Παναθηναϊκός. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μάχη για το δεύτερο εισιτήριο των προκριματικών του Champions League, το οποίο διεκδικούν ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ.

Μαζί με τη Super League επιστρέφουν και τα πολυβόλα του πρωταθλήματος, οι κορυφαίοι σκόρερ των ομάδων. Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί του Ολυμπιακού προηγείται στον πίνακα των σκόρερ με 17 γκολ. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Φεντερίκο Μακέντα του Παναθηναϊκού με 12 γκολ. Ακολουθούν, από τις ομάδες που θα αγωνιστούν στα play off, ο Κάρολ Σβιντέρσκι του ΠΑΟΚ με 10 γκολ, ο Νέλσον Ολιβέιρα της ΑΕΚ και ο Ζοάο Φιγκεϊρέδο του ΟΦΗ με 9 τέρματα.

Πάμε Στοίχημα: Μακροχρόνιο στοίχημα για τον πρώτο σκόρερ

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλά μακροχρόνια στοιχήματα για τα play off της Super League, ανάμεσά τους και αυτό για τον πρώτο σκόρερ. Ο Ελ Αραμπί θα καταφέρει να βγει πρώτος σκόρερ και στα play off; Αρκετοί είναι οι σκόρερ που τον απειλούν, ανάμεσά τους και οι συμπαίκτες του Αχμέντ Χασάν, Κώστας Φορτούνης και Ματιέ Βαλμπουενά. Από τον ΠΑΟΚ υποψηφιότητα για τη θέση του πρώτου σκόρερ στα play off βάζουν ο Κάρολ Σβιντέρσκι και ο Ακπόμ Τσούμπα, από την ΑΕΚ ο Νέλσον Ολιβέρα, ο Σέρχιο Αραούχο και ο Μάρκο Λιβάγια, από τον Παναθηναϊκό ο Φεντερίκο Μακέντα και ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, από τον Άρη ο Μπράουν Ιντέγε και από τον ΟΦΗ ο Ζοάο Φιγκεϊρέδο.

Ειδικά στοιχήματα για συνολικά γκολ, κόκκινες, πέναλτι, αυτογκόλ

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στα πρακτορεία ΟΠΑΠ πολλά ακόμα μακροχρόνια στοιχήματα για τα play off της Super League, μεταξύ άλλων, για την ομάδα με τις περισσότερες νίκες, τα συνολικά γκολ, τις συνολικές κόκκινες κάρτες, τα συνολικά πέναλτι και αυτογκόλ. Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν στα πρακτορεία ΟΠΑΠ για κάθε ομάδα ξεχωριστά, για το αν θα παραμείνει αήττητη στα play off, αν θα κρατήσει το αήττητο στην έδρα της, τον ακριβή αριθμό νικών, τα συνολικά γκολ, τους συνολικούς πόντους, το παθητικό τερμάτων.