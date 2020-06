Forbes για Κάιλι Τζένερ: «Δεν είναι δισεκατομμυριούχος, παραποίησε στοιχεία». Το περιοδικό αφαίρεσε την Κάιλι Τζένερ, την οποία κατηγορεί για απάτη, από την σχετική λίστα δισεκατομμυριούχων. Το Forbes αφαίρεσε την Κάιλι Τζένερ από την λίστα δισεκατομμυριούχων και κατηγορεί την οικογένειά της πως «παραφούσκωσε» την αξία της επιχείρησης καλλυντικών της. Σε εκτενές δημοσίευμα με τίτλο «Μέσα στο δίκτυο ψεμάτων της Κάιλι Τζένερ και γιατί δεν είναι πλέον δισεκατομμυριούχος», το περιοδικό αναφέρει πως η οικογένεια «προχώρησε σε ακραίες ενέργειες» για να παρουσιάσει το νεαρότερο μέλος της ως πλουσιότερη από όσο ήταν.

Μεταξύ άλλων σημειώνει πως η περιουσία της ανέρχεται σε 900 εκατομμύρια δολάρια, παρόλο που η ίδια θέλει να παρουσιάζεται ως δισεκατομμυριούχος, με την βοήθεια της οικογένειάς της που παρουσίασε διογκωμένα κέρδη στις επιχειρήσεις της.

Σε μια σειρά από μηνύματα στο Twitter, η Κάιλι Τζένερ διέψευσε το δημοσίευμα, κάνοντας λόγο για «ανακριβή στοιχεία και αναπόδεικτα συμπεράσματα». «Ποτέ δεν ζήτησα κανέναν τίτλο ούτε έφτασα μέχρι εδώ με ψέματα. Μπορώ να φτιάξω μια λίστα από 100 πράγματα πολύ πιο σημαντικά αυτή τη στιγμή από τα σενάρια σχετικά με το πόσα χρήματα έχω», έγραψε η ίδια.

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period

— Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020