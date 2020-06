Τζορτζ Φλόιντ γιος: “Μας συγκινεί η αγάπη του κόσμου”

Τζορτζ Φλόιντ γιος: Συγκινημένη από την αγάπη και τη συμπαράσταση για τη φρικτή δολοφονία του αγαπημένου τους ανθρώπου είναι η οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ ο οποίος έπεσε θύμα ρατσιστικής αστυνομικής βίας. Ο Κουίνσι Μέισον Φλόιντ, ένας από τους γιους του Τζορτζ Φλόιντ, παρέστη σε μια διαδήλωση στο Μπράιαν του Τέξας την Κυριακή. Σύμφωνα με το δίκτυο KBTX ήταν ακόμη μικρό παιδί την τελευταία φορά που είδε τον πατέρα τους. «Όλοι βγαίνουν μπροστά δείχνοντας την αγάπη τους», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό ο γιος του. «Πραγματικά συγκινούμαι από όλο αυτό». Τόσο ο ίδιος όσο και η αδελφή του, Κόνι Μέισον επαίνεσαν τις ειρηνικές διαδηλώσεις στο Μπράιαν και ενθάρρυναν τους διαδηλωτές ανά τη χώρα να αποφύγουν τη βία.

Την ίδια στιγμή, ο αδελφός του Τζορτζ Φλόιντ, Φίλονις Φλόιντ, δημιούργησε μία σελίδα crowdfunding στον ιστότοπο GoFundMe, για την κάλυψη των εξόδων της κηδείας του δολοφονημένου 46χρονου. Μέσα σε τέσσερις μόλις ημέρες η σελίδα έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 6,5 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με την περιγραφή, οι πόροι από τη σελίδα θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των εξόδων της κηδείας και της αποτέφρωσης, της ψυχολογικής υποστήριξης των συγγενών αλλά και τα δικαστικά έξοδα. Επιπλέον, μέρος των εσόδων θα χρησιμοποιηθούν «προς όφελος και για τη φροντίδα των παιδιών του και για την εκπαίδευσή τους». Η οικογένεια ευχαριστεί όσους συνέβαλαν οικονομικά και δηλώνει ότι κάποια από τα χρήματα θα δοθούν ως αποζημίωση στις επιχειρήσεις που καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια των οργισμένων διαδηλώσεων.

Η οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ είχε σήμερα την πρώτη της απευθείας επικοινωνία με τον επικεφαλής του αστυνομικού τμήματος της Μινεάπολης, από όπου προέρχονταν οι τέσσερις αστυνομικοί που σκότωσαν τον 46χρονο άοπλο μαύρο πολίτη, προκαλώντας οργισμένο κύμα διαδηλώσεων σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ. Η «συνάντηση» των δύο πλευρών έγινε στον τηλεοπτικό «αέρα» της ειδικής εκπομπής του CNNi «Δεν μπορώ να αναπνεύσω: Μαύροι Άνδρες που Ζουν και Πεθαίνουν στην Αμερική», η οποία καλύπτει την οργή και τα επεισόδια που ακολούθησαν τον φρικτό θάνατο του 46χρονου από τα χέρια λευκών αστυνομικών.

Σε μια χαρακτηριστική κίνηση ένδειξης σεβασμού, ο αξιωματούχος της αστυνομίας έβγαζε το καπέλο του κάθε φορά που απευθυνόταν στην οικογένεια Φλόιντ, ενώ επεσήμανε ότι εκείνοι που στέκονται σιωπηλοί μπροστά στην αδικία είναι συνένοχοι.

I could feel #GeorgeFloyd’s family’s severing pain through my earbuds after accidentally becoming the conduit between the family and The Minneapolis Police Chief just now. It was their first conversation ever . I just hope, no I pray, I did it justice. https://t.co/SI3lkDnKhf

— Sara Sidner (@sarasidnerCNN) June 1, 2020