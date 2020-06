Κόρη δημαρχου Νέας Υόρκης: Συνελήφθη για επεισόδια

Κόρη δημαρχου Νέας Υόρκης: Τα Αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως η 25χρονη Κιάρα συνελήφθη στις 10:30 το βράδυ του Σαββάτου. Όπως φαίνεται, συμμετείχε στις διαδηλώσεις που διαδραματίζονται τις τελευταίες ημέρες σε ολόκληρη την Αμερική, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον αδικοχαμένο Τζορτζ Φλόιντ. Η Κιάρα φέρεται να ήταν ανάμεσα σε άτομα που εμπόδιζαν την κυκλοφορία στην περιοχή του Γκρίνουιτς Βίλατζ, σύμφωνα με το CNN.

Ενώ της ζητήθηκε να μετακινηθεί, αυτή αρνήθηκε σύμφωνα με την New York Post, με αποτέλεσμα να συλληφθεί. «Το σημείο ήταν ένα… hotspot, καθώς καίγονταν αστυνομικά οχήματα, ενώ άνθρωποι έβριζαν, εκτόξευαν αυτοκίνητα και συγκρούονταν με αστυνομικούς.

New York Mayor Bill de Blasio's daughter, Chiara, was arrested around 10:30 p.m. on Saturday near Union Square in Manhattan, a police official said.

