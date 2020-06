Κύκλωμα παράνομων φυτοφαρμάκων: Συνελήφθησαν 4 άτομα

Κύκλωμα παράνομων φυτοφαρμάκων: Φορτίο με επικίνδυνα φυτοφάρμακα που εισήγαγε παράνομα κύκλωμα από Τουρκία και Βουλγαρία, μπλόκαρε η Οικονομική Αστυνομία Βορείου Ελλάδος. Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα τη στιγμή που παρέδιδαν το παράνομο εμπόρευμα από φορτηγό σε συνεργούς τους. Τι αναφέρει έκθεση της Greenpeace για την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων που θέτει σε κίνδυνο και την υγεία των καλλιεργητών.

Του Πέτρου Καρσιώτη

Επικίνδυνα φυτοφάρμακα, τα οποία μέσω πολλών τροφών, έρχονται στο πιάτο μας, εισήγαγαν από Τουρκία και Βουλγαρία κύκλωμα τεσσάρων Ελλήνων, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της οικονομικής αστυνομίας βορείου Ελλάδος. Την ώρα που αξιόπιστες μελέτες,όπως της Greenpeace, οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας αναφέρουν ότι όλο και συχνότερα εντοπίζονται επικίνδυνα για την υγεία φυτοφάρμακα σε ντομάτες, πιπεριές, αγγούρια στην Τουρκία, το κύκλωμα εισήαγε από τη χώρα αυτή και τη βουλγαρία φυτοφάρμακα άνω του ενός τόνου!

Κύκλωμα παράνομων φυτοφαρμάκων: Δικογραφία σε βάρος των συλληφθέντων

Η ομάδα αυτή, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος όταν σε οργανωμένη επιχείρηση, συνελήφθησαν σε περιοχή της Βορείου Ελλάδος, οι τέσσερις ημεδαποί και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις. Αναλυτικότερα, αναφέρει η Αστυνομία, έπειτα από έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση δεδομένων, εντοπίστηκε φορτηγό δημοσίας χρήσεως, το οποίο στάθμευε σε παρκινγκ επί της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης και παρέδιδε σε συνεργούς τα παράνομα φυτοφάρμακα.

Κύκλωμα παράνομων φυτοφαρμάκων: Οι κατασχεθείσες ποσότητες

Στο πλαίσιο αυτό το όχημα ακινητοποιήθηκε και κατά την έρευνα που ακολούθησε συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 1.041,5 )κιλά και (43 λίτρα παράνομων γεωργικών φαρμάκων, χρηματικό ποσό (19.840€), φορτηγό αυτοκίνητο, δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων. Όπως προέκυψε από την έρευνα, συνεχίζει η Αστυνομία, το κύκλωμα προμηθευόταν τα φυτοφάρμακα από την Τουρκία και τη Βουλγαρία και στη συνέχεια τα προωθούσε σε αγρότες στη χώρα μας.

Επιπλέον, σε βάρος ενός εκ των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία και για παράβαση σχετικά με την προστασία των ζώων καθώς κατά την έρευνα του φορτηγού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (8) σκύλοι, που διακινούνταν στο πλαίσιο αγοραπωλησίας χωρίς σχετικές άδειες, δηλώσεις και παραστατικά που προβλέπονται από το νόμο. Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Σε ντομάτες, αγγούρια και πιπεριές τα φυτοφάρμακα

Όπως προαναφέρθηκε, σε ντομάτες, πιπεριές, αγγούρια από την Τουρκία εντοπίζονται ολοένα συχνότερα επικίνδυνα για την υγεία φυτοφάρμακα, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της Greenpeace για τη Μεσόγειο και τίτλο: «Ο κίνδυνος στο τραπέζι μας: παρασιτοκτόνα» (The danger on our Table: Pesticides). «Ο κίνδυνος στο τραπέζι μας: παρασιτοκτόνα» είναι ο τίτλος έκθεσης της Greenpeace για φρούτα και λαχανικά που καταναλώνουμε.

Το 15,6% των λαχανικών που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας περιείχαν παράνομα φυτοφάρμακα, όπως το Καρμπενταζίμ που έχει απαγορευθεί στην ΕΕ από το 2015. Η χρήση του έχει απαγορευθεί και στην Τουρκία από το 2018. Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι το επίμαχο φυτοφάρμακο προκαλεί προβλήματα στην ανθρώπινη γονιμότητα, επηρεάζει τις ορμόνες και το νευρικό σύστημα. Μπορεί επίσης να οδηγήσει στη δημιουργία όγκων και την πρόκληση βλαβών σε έμβρυα. Αν και το πρόβλημα της χρήσης του Καρμπενταζίμ εντοπίζεται κυρίως στην Τουρκία, ενδέχεται να αφορά και άλλες χώρες.

Ανησυχία και για την υγεία των αγροτών

Kίνδυνος, όμως και για εμφάνιση καρκίνων και για τους καλλιεργητές που ραντίζουν με παρασιτοκτόνα. Οι ερευνητές κατέληξαν επίσης στο συμπέρασμα ότι το 42% των επικίνδυνων παρασιτοκτόνων δεν μπορούσε να αποσυντεθεί κι έτσι κατέληγε στο έδαφος ή τον αέρα. Σύμφωνα με τον Μπουλέντ Σιλκ, το γεγονός αυτό θέτει σε μεγάλο κίνδυνο και την υγεία των ίδιων των καλλιεργητών, προκαλώντας καρκίνο του στήθους και των ωοθηκών στις γυναίκες ή καρκίνο του προστάτη στους άνδρες.

Η Greenpeace εκτιμά επίσης ότι στην Τουρκία η χρήση παρασιτοκτόνων έχει επταπλασιαστεί από το 1979 μέχρι το 2018. Σήμερα οι Τούρκοι αγρότες ραντίζουν τα σπαρτά τους με περίπου 59.000 τόνους φυτοφαρμάκων ετησίως. Στην Ευρώπη, η Ολλανδία είναι η χώρα που κατέχει τα αρνητικά πρωτεία στη χρήση φυτοφαρμάκων με 13 κιλά παρασιτοκτόνων ανά εκτάριο ενώ, στην Αττάλεια της Τουρκίας οι ποσότητες είναι διπλάσιες (26 κιλά ανά εκτάριο). Σήμερα οι αγρότες στην ΕΕ επιτρέπεται να χρησιμοποιούν 1.000 διαφορετικά είδη φυτοφαρμάκων.

