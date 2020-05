Billie Eilish: Not My Responsibility

Billie Eilish: H Billie Eilish το Δεκέμβριο που μας πέρασε έκλεισε τα 18 της χρόνια όμως βρίσκεται ήδη τέσσερα χρόνια στο χώρο της show bizz και μάλιστα κάνει τη μία επιτυχία μετά την άλλη. Από τα 14 της πέρασε ολόκληρη την εφηβεία της με το να υπέρ εκτίθεται στο κοινό και έχει νιώσει πολύ καλά πόσο σκληρό, άδικο και οδυνηρό είναι να σε κρίνει ο κόσμος για την εμφάνισή σου, δηλαδή το σώμα, το πρόσωπο, τα κιλά και τα ρούχα σου θέλοντας κυρίως να σε υποτιμήσει κάνοντάς σε να χάσεις την αυτοεκτίμησή σου και για αυτόν το λόγο θέλησε να μιλήσει δημόσια για το bullying του body shaming.

Έτσι λοιπόν, μοιράστηκε ένα video διάρκειας περίπου τρεισήμισι λεπτών το οποίο στο αρχικό πλάνο ήταν να αποτελεί μέρος της παγκόσμιας περιοδείας της “Where Do We Go?”, όμως τα σχέδια ανατράπηκαν λόγω του κορωνοϊού και οι συναυλίες ακυρώθηκαν. Το Μάρτιο το συγκεκριμένο video πρόλαβε να παιχτεί μονάχα σε τρεις συναυλίες της pop star όπως πλέον βρίσκεται στο επίσημο You Tube Channel της Billie και τα views ανεβαίνουν καθημερινά έχοντας ξεπεράσει ήδη τα 11 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή.

Το περιεχόμενο του video

Πρόκειται για ένα short film dark αισθητικής στο οποίο η τραγουδίστρια σε ένα μονόλογο αναρωτιέται πολλά πράγματα με αισθησιακή φωνή τα οποία αφορούν στην εμφάνισή αλλά και στο χαρακτήρα της όπως : «Με ξέρεις; Μήπως θα ήθελες να είμαι πιο λεπτή; Πιο αδύναμη; Πιο απαλή; Πιο ψηλή; Θα με ήθελες πιο ήσυχη; Μήπως σε προκαλούν οι ώμοι μου;» Στόχος του «Not My Responsibility» όπως είναι ο τίτλος του φιλμ μικρού μήκους είναι να προβληματίσει σχετικά με το αν φέρουμε ή όχι εμείς οι ίδιοι ευθύνη για την αρνητική κριτική που δεχόμαστε από τον κόσμο. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη και αποτελεί και τον τίτλο του video «Δεν είναι δική μου ευθύνη».

Aς ελπίσουμε ότι επιτέλους μια μέρα η εμφάνιση θα πάψει να ξεπερνά σε σημασία την προσωπικότητα ενός ανθρώπου

Μερικά ακόμη αποσπάσματα του viral video που θα μπορούσε να αποτελεί έναν ύμνο κατά τα bullying καθώς και του body shaming λένε: «Κάποιοι άνθρωποι μισούν αυτά που φοράω. Κάποιοι τα λατρεύουν. Κάποιοι τα χρησιμοποιούν για να ντροπιάσουν άλλους. Ή εμένα. Αν φοράω άνετα ρούχα, δεν είμαι γυναίκα. Αν φοράω ένα απλό φόρεμα, είμαι τσούλα. Αν και δεν έχεις δει ποτέ το σώμα μου, το κρίνεις και κρίνεις και εμένα για αυτό; Γιατί»; Eνώ στο τέλος της ταινίας μικρού μήκους η Billie βυθίζεται μέσα στο νερό αφού έχει αφαιρέσει μερικά από τα ρούχα της λέγοντας: «Κάνουμε υποθέσεις για τους ανθρώπους που βασίζονται στο μέγεθός τους. Αποφασίζουμε ποιοι είναι και τι αξίζουν. Αν φοράω περισσότερα, αν φοράω λιγότερα- ποιός αποφασίζει; Τι σημαίνει; Η αξία μου βασίζεται στη δική σου αντίληψη; Ή μήπως δεν δική μου ευθύνη το τι πιστεύεις για εμένα»;

