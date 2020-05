Τραμπ διαδηλωτές: Οι ΗΠΑ “φλέγονται” για τον Τζορτζ Φλόιντ και ο πρόεδρος προκαλεί

Τραμπ διαδηλωτές: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι “τα αγριότερα σκυλιά και τα απειλητικότερα όπλα που έχει ποτέ δει” θα είχαν υποδεχθεί τους διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν έξω από τον Λευκό Οίκο για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό, εάν είχαν παραβιάσει τον φράκτη. Σε μία σειρά από tweet, ο Τραμπ φάνηκε επίσης να καλεί τους υποστηρικτές του να διαδηλώσουν το βράδυ του Σαββάτου, λέγοντας: “ΑΠΟΨΕ, ΥΠΟΘΕΤΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΥΚΤΑ MAGA ΣΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ;;” (MAGA εκ του “Make America Great Again”)

Ο Λευκός Οίκος σφραγίσθηκε χθες το βράδυ όταν εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Λαφαγέτ Σκουέρ. Αφού αρχικά αποχώρησαν, οι διαδηλωτές επέστρεψαν και ακολούθησαν αψιμαχίες με την αστυνομία. Τελικά η διαδήλωση έξω από τον Λευκό Οίκο διαλύθηκε νωρίς το πρωί. Ο Τραμπ επαίνεσε τα μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ που είναι επιφορτισμένη με την φύλαξη του Λευκού Οίκου: “Και πολύ πρώτοι. Ήμουν μέσα, παρακολουθούσα κάθε κίνηση, και δεν θα μπορούσα να έχω αισθανθεί πιο ασφαλής”.

It’s ANTIFA and the Radical Left. Don’t lay the blame on others! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

Τραμπ: Τραμπούκοι οι διαδηλωτές

Παράλληλα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μέσω του αγαπημένου του κοινωνικού δικτύου, του Twitter, χαρακτήρισε τους διαδηλωτές ως «ANTIFA» της ριζοσπαστικής Αριστεράς, καθώς λίγους μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές βλέπει τα ποσοστά του να καταγράφουν κάθετη πτώση, τόσο λόγω της ανεργίας που βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ, όσο και λόγω της πλήρους αδυναμίας του να διαχειριστεί την πανδημία του κορωνοϊού.

Νωρίτερα κι ενώ οι διαδηλώσεις για τον θάνατο του Τζόρτζ Φλόιντ επεκτείνονται σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ και γίνονται όλο και πιο βίαιες, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τραμπούκους τους διαδηλωτές, σε ένα tweet το οποίο κρύφτηκε από το Twitter με την αιτιολογία ότι εξυμνεί την βία, λίγες ώρες μετά την υπογραφή της εκτελεστικής εντολής του Λευκού Οίκου εναντίον των κοινωνικών δικτύων.

″Αυτοί οι ΤΡΑΜΠΟΥΚΟΙ βεβηλώνουν τη μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ και δεν θα το επιτρέψω” έγραψε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ”όταν αρχίζουν οι λεηλασίες, αρχίζουν και οι πυροβολισμοί.”

Φλέγεται η Αμερική

Δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους χτυπημένοι από σφαίρες τις τελευταίες ώρες, σε διαδηλώσεις στις ΗΠΑ για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς. Στο πιο πρόσφατο περιστατικό, στο Όκλαντ της Καλιφόρνια, ένας ομοσπονδιακός αστυνομικός έχασε την ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε όταν δέχτηκαν πυρά κατά την διάρκεια διαδήλωσης.

Νωρίτερα, ένας 19χρονος άνδρας σκοτώθηκε από πυρά στο Ντιτρόιτ, όταν άγνωστος άρχισε να πυροβολεί κατά πλήθους που διαδήλωνε για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τοπική αστυνομία, σύμφωνα με το CNN.

Σε ετοιμότητα ο στρατός

1.700 στρατιώτες ετοιμάζεται να αναπτύξει στους δρόμου η Εθνική Φρουρά της Μινεσότα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τους διαδηλωτές που έχουν καταλάβει εδώ και μέρες τους δρόμους της πόλης απαιτώντας δικαιοσύνη μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, την τελευταία σε μία σειρά περιστατικών με δράστες αστυνομικούς και θύματα αφροαμερικανούς. Σύμφωνα με το Associated Press, το Πεντάγωνο έχει δώσει διαταγή στον στρατό να διατηρεί σε ετοιμότητα μονάδες, προκειμένου να επέμβουν εάν χρειαστεί.

Στρατιώτες από την Βόρεια Καρολίνα και την Νέα Υόρκη είναι έτοιμοι να επέμβουν εντός 4 ωρών, αναφέρει το διεθνές πρακτορείο, προσθέτοντας πως σε μονάδες του Κολοράντο και του Κάνσας, δόθηκε η εντολή να είναι έτοιμοι για επέμβαση εντός 24 ωρών.

BREAKING: Minnesota National Guard is preparing to deploy 1,700 soldiers to the streets to maintain law and order amid violent demonstrations. It will be the largest deployment, inside the state, in state history. — David Begnaud (@DavidBegnaud) May 30, 2020

50 συλλήψεις στη Μινεάπολη

Σε περίπου 50 συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία στην Μινεάπολη, ενώ 2.500 αστυνομικοί βρίσκονται στον δρόμο, όπως ανακοίνωσε ο επίτροπος ασφαλείας της Μινεσότα, Τζον Χάρινγκτον. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς αστυνομικών στην ιστορία της Μινεσότα τόνισε ο Χάρινγκτον προσθέτοντας ωστόσο πως δεν είναι αρκετοί για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Κυβερνήτης Μινεσότα: Η κατάσταση έχει γίνει επικίνδυνη

Με ανάρτησή του στο twitter, ο κυβερνήτης της Μινεσσότα, Τιμ Γουόλζ, καλεί τους διαδηλωτές να επιστρέψουν στα σπίτια τους, καθώς, όπως αναφέρει η κατάσταση έχει γίνει επικίνδυνη τόσο για τους πολίτες, όσο και για τα στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας.

“Πολίτες της Μινεσότα, παρακαλώ πηγαίνετε σπίτι. Είναι ώρα να αποκαταστήσουμε την ειρήνη στους δρόμους και τις γειτονιές μας. Η κατάσταση έχει γίνει επικίνδυνη για τους πολίτες και τα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας”.