Μέγκαν Φοξ η επιστροφή: Πιο σέξι από ποτέ

Μέγκαν Φοξ η επιστροφή: H Αμερικανή ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο νέο video clip του ράπερ Machine Gun Kelly, με ένα kinky σενάριο που κανείς μας δεν θα μπορούσε να προβλέψει. Δέκα χρόνια μετά τη συμμετοχή της στο video clip του «Love the Way You Lie» της Rihanna και του Eminem, η Megan Fox αποφάσισε να πρωταγωνιστήσει ξανά σε ένα μουσικό clip, το οποίο κατάφερε να γίνει αμέσως αντικείμενο συζήτησης παγκοσμίως.

Έτσι, η σταρ των Transformers και μία από τις πιο όμορφες γυναίκες του πλανήτη, δέχθηκε την πρόταση του Αμερικανού ράπερ Machine Gun Kelly και έγινε το πρόσωπο του video clip του κομματιού «Bloody Valentine». Μόνο που τα πράγματα στο clip φαίνεται να ξεφεύγουν, με τον κόσμο να κάνει λόγο για μία πιο σέξι επιστροφή της Megan, από αυτή που περιμέναμε.

Μέγκαν Φοξ η επιστροφή: Απόλυτη χημεία με τον Machine Gun Kelly

Η Megan και ο Machine Gun Kelly έχουν μια φανταστική χημεία καθ’ όλη τη διάρκεια του video. Κάτι που έχει πυροδοτήσει τις φήμες πως είναι ζευγάρι. Παράλληλα, το γεγονός πως η Fox χώρισε με τον επί δέκα χρόνια σύζυγό της, Brian Austin Green, έδωσε κι άλλη τροφή στο συγκεκριμένο σενάριο.

Στο κομμάτι τους βλέπουμε αρχικά να είναι στο κρεβάτι, αλλά υπάρχει ένα περίεργο twist. Ο τραγουδιστής είναι δεμένος με ροζ ταινία. Η Megan χορεύει γύρω του, τον πατάει με το πόδι της, ενώ μετά τη βλέπουμε να είναι ντυμένη με σέξι outfit στην κουζίνα κι αυτός να συνεχίζει να είναι δεμένος. Εκείνη τον ταΐζει, πίνει, χορεύει και διασκεδάζει.

