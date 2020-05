Τζορτζ Φλόιντ δολοφονία: Ένας νεκρός, άγρια επεισόδια, συλλήψεις – Με “βαρύ” παρελθόν ο αστυνομικός

Τζορτζ Φλόιντ δολοφονία: Ένας νεκρός, φωτιές, επεισόδια, συλλήψεις. Η οργή ξεχειλίζει στη Μινέαπολη των ΗΠΑ, στον απόηχο της δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ την περασμένη Δευτέρα από αστυνομικό που τον είχε ακινητοποιήσει στο έδαφος, άοπλο και χωρίς χειροπέδες, πατώντας στον λαιμό. Σύμφωνα με το CNNi, ένας άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα από πυροβολισμό κοντά στο σημείο των διαδηλώσεων την Τετάρτη, όπως ανέφερε η αστυνομία, ενώ ένα άτομο συνελήφθη, με τις Αρχές να διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άνδρας αυτός. Μάλιστα, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης διέταξε τη διεξαγωγή κατεπείγουσας έρευνας με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό.

Οι διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια με νερό και πυροτεχνήματα και έσπασαν τα τζάμια σε ένα αστυνομικό τμήμα στο κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια έβαλαν φωτιές σε καταστήματα καθώς και σε ένα υπό ανέγερση κτήριο, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων δεν έλειψε και το πλιάτσικο, αφού διάφοροι επιτήδειοι βρήκαν την ευκαιρία να λεηλατήσουν μαγαζιά και αγορές λαχανικών, σπάζοντας τζαμαρίες.

BREAKING NEWS: The National Guard has arrived in #Minneapolis amid violent riots. Police have abandoned 5 precincts in the city. Multiple structures are on fire. #minneapolisriots #GeorgeFloyd pic.twitter.com/oZontkoJzj

Protesters breached the Minneapolis police precinct in the neighborhood where George Floyd died in police custody, setting fire to the building as dozens watched it burn late Thursday https://t.co/MJ0JibRJFh pic.twitter.com/nV535R5sVL

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλτζ, έγραψε στο twitter ότι οι διαδηλώσεις έχουν μετατραπεί σε μια «εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση» και απηύθυνε έκκληση στους διαδηλωτές να εγκαταλείψουν τους δρόμους, ώστε να αφήσουν την πυροσβεστική και τα ασθενοφόρα να κάνουν τη δουλειά τους. Στο Λος Άντζελες, εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν κατά της αστυνομικής βίας, με αφορμή τη δολοφονία του Τζόρτζ Φλόιντ, με μια ομάδα από αυτούς να επιτίθεται σε όχημα της τροχαίας αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνιας.

«Οι φιλειρηνικές διαδηλώσεις είναι ορόσημο της χώρας μας. Η βία είναι αδικαιολόγητη και μας οδηγεί μακριά από το πραγματικό νόημα των διαδηλώσεων. Απευθύνω έκκληση σε όλους μας να διαδηλώνουμε ειρηνικά χάριν της δημόσιας ασφάλειας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Σερίφης της Κομητείας του Λος Άντζελες, Άλεξ Βιγιανουέβα. Στο Μέμφις του Τενεσί η αστυνομία απάντησε στους διαδηλωτές, κάνοντας χρήση δακρυγόνων και τουλάχιστον δύο άτομα συνελήφθησαν, όπως μεταδίδει το δίκτυο WHBQ.

George Floyd is dead, after the cops kneeled on his neck until he lost consciousness.

It's been 6 years since the choking death of Eric Garner and here we are STILL.

The cops involved were fired. Now they should be arrested. pic.twitter.com/FK0P96N2MV

— In the NOW (@inthenow) May 26, 2020