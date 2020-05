Ταμείο Ανάκαμψης Κομισιόν: Το “πακέτο” που θα λάβει η Ελλάδα

Ταμείο Ανάκαμψης Κομισιόν: Σε μία συμβιβαστική λύση για το πακέτο οικονομικής στήριξης της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά την πανδημία του κορωνοϊού κατέληξε η Κομισιόν, προκειμένου να γεφυρώσει τις διαφωνίες μεταξύ των κρατών – μελών. Έτσι, δεν προκρίθηκε το σχέδιο του γαλλογερμανικού άξονα για Ταμείο Ανάκαμψης, στο οποίο αντιδρούσαν ορισμένες χώρες αλλά ένα συνδυαστικό μείγμα επιχορηγήσεων και δανείων. Το συνολικό ποσό του πακέτου είναι 750 δισεκατομμύρια, με την Ελλάδα να μπορεί να λάβει επιχορηγήσεις 22,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το Bloomberg, την Ιταλία να δικαιούται 81,8 δισ. ευρώ με βάση την πρόταση και την Ισπανία 77,3 δισ. ευρώ. Έτσι από το συνολικό, μισό τρισεκατομμύριο ευρώ θα αφορούν μη-επιστρεπτές επιχορηγήσεις, ενώ τα υπόλοιπα 250 δισ. ευρώ θα δοθούν υπό τη μορφή δανείων.

Στον απόηχο της είδησης, οι ευρωπαϊκές μετοχές και τα ομόλογα της περιφέρειας κινούνται έντονα ανοδικά. Όπως ανακοίνωσε νωρίτερα μέσω του Twitter ο Ευρωπαίος επίτροπος για τις οικονομικές υποθέσεις Πάολο Τζεντιλόνι, «η δημιουργία αυτού του ταμείου, που έρχεται να προστεθεί στα άλλα εργαλεία ανάκαμψης, είναι ένα «ευρωπαϊκό σημείο καμπής για να αντιμετωπιστεί μια άνευ προηγουμένου κρίση». Ο «οδικός χάρτης» για την ευρωπαϊκή ανάκαμψη που απειλείται από την επιδημιολογική κρίση θα παρουσιασθεί σήμερα από την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και για την εφαρμογή του χρειάζεται η υποστήριξη και των 27 χωρών-μελών της Ε.Ε., σε μια κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της Ευρώπης.

Σημειώνεται πως Γαλλία και Γερμανία παρουσίασαν την προηγούμενη εβδομάδα κοινή πρόταση για Ταμείο Ανάκαμψης, την οποία όμως απορρίπτουν τέσσερις χώρες -Αυστρία, Ολλανδία, Σουηδία και Δανία- που αντιπροτείνουν τη χορήγηση δανείων υπό όρους στις πληττόμενες από την πανδημία οικονομίες. Έκπληξη μάλιστα προκάλεσε η στροφή 180 μοιρών από τους Άνγκελα Μέρκελ και Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, οι οποίοι συνειδητοποιώντας την κρισιμότητα της κατάστασης και τον κίνδυνο περιθωριοποίησης της Γερμανίας, αποδέχτηκαν την ιδέα ταμπού, μέχρι σήμερα, της αμοιβαιοποίησης του χρέους στην Ευρώπη για την επανεκκίνηση της οικονομίας απέναντι στην πανδημία του κορονοϊού και τις επιπτώσεις της.

«Αν η Ευρώπη θέλει να έχει την παραμικρή ελπίδα, θα πρέπει να αποδειχθεί αλληλέγγυα και ικανή για δράση», τόνισε ο Πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, εκτιμώντας ότι δεν υπάρχει εναλλακτική από την γερμανογαλλική πρόταση για ευρωπαϊκό «ταμείο ανασυγκρότησης». Αξίζει να σημειωθεί πως πακέτο των 750 δισ. ευρώ θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, ενώ μέρος των χρημάτων θα διατεθεί για την ενίσχυση της Υγείας. Παράλληλα, η Ε.Ε. θα προσφέρει εγγυήσεις από τον κοινοτικό προϋπολογισμό για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων μέσω προσωρινής στήριξης βιώσιμων επιχειρήσεων ή μέσω της χορήγησης κεφαλαίων σε τομείς στρατηγικής σημασίας.

* Ένα ταμείο για τη διευκόλυνση της ανάκαμψης της οικονομίας (Recovery and Resilience Facility) με προϋπολογισμό 560 δισεκατομμυρίων ευρώ τα οποία θα διατίθενται υπό μορφή επιχορηγήσεων αλλά και δανείων. Με αυτή την πρωτοβουλία τα κράτη μέλη θα υποστηρίξουν επενδύσεις και θα εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις για την βιώσιμη ανάκαμψη της οικονομίας. Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα παρουσιάσουν τα δικά τους προσαρμοσμένα εθνικά σχέδια ανάκαμψης, με βάση τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται από το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

* Μια νέα πρωτοβουλία, το REACT-EU, που θα παρέχει συμπληρωματική υποστήριξη για τη συνοχή στα κράτη μέλη με προϋπολογισμό 55 δισ. ευρώ, διαθέσιμα από το 2020. Η πρωτοβουλία θα διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει διακοπή στη χρηματοδότηση βασικών στόχων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Θα υποστηρίξει εργαζόμενους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα εθνικά συστήματα υγείας και την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και θα αφορούν όλους τους τομείς, από τον τουρισμό μέχρι τον πολιτισμό.

* Για να υποστηρίξει την πράσινη μετάβαση, η Επιτροπή προτείνει την παροχή πρόσθετη χρηματοδότηση για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο αγροτικής ανάπτυξης, ενώ και τα ταμεία Συνοχής θα ενισχυθούν ώστε να παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία.

* Ένα νέο μέσο υποστήριξης για την κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων για την υποστήριξη επιχειρήσεων που επλήγησαν από την κρίση. Οι επενδύσεις θα διοχετεύονται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς, περιφέρειες και κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο. Με αυτό το εργαλείο θα βοηθηθούν τα κράτη μέλη που δεν μπορούν να υποστηρίξουν πληττόμενες επιχειρήσεις μέσω κρατικών ενισχύσεων. Μπορεί να τεθεί σε λειτουργία από το 2020 και θα έχει προϋπολογισμό 31 δισεκατομμύρια, με στόχο να διαθέσει μέσω μόχλευσης περισσότερα από 300 δισεκατομμύρια ευρώ.

* Η Επιτροπή προτείνει την αναβάθμιση του InvestEU, ως το επενδυτικό πρόγραμμα – ναυαρχίδα της ΕΕ, υπερδιπλασιάζοντας τα κεφάλαιά του.

* Εκτός από τα παραπάνω, θα δημιουργηθεί ένα ταμείο επενδυτικής διευκόλυνσης εντός του InvestEU που θα μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις έως 150 δισ. ευρώ.

-Η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός νέου αυτόνομου προγράμματος, του EU4Health, με προϋπολογισμό 9,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για επενδύσεις στους τομείς της πρόληψης, της προμήθειας φαρμάκων και εξοπλισμού και την μακροπρόθεσμη ενίσχυση των συστημάτων υγείας.

-Ενίσχυση ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης, ο οποίος θα επεκταθεί και θα ενισχυθεί για να εξοπλίσει την Ένωση για την προετοιμασία και την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων.

-Ποσό 94,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για το Horizon Europe, το οποίο θα ενισχυθεί για να χρηματοδοτεί έρευνες ζωτικής σημασίας για την υγεία και τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις.

-Υποστήριξη των παγκόσμιων εταίρων της Ευρώπης μέσω 16,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για εξωτερική δράση, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Την ικανοποίησή του για την πρόταση της Κομισιόν περί ενίσχυσης του Ταμείου Ανάκαμψης με ποσό που ανέρχεται στα 750 δισεκατομμύρια ευρώ, ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πανδημίας στην Ευρώπη, εξέφρασε με ανάρτησή του στο Twitter o πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός χαρακτηρίζει «τολμηρή» την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για «το πακέτο των 750 δισ. ευρώ, κυρίως με τη μορφή επιχορηγήσεων». Ακόμη, τονίζει πως «ο πήχης έχει τοποθετηθεί ψηλά. Τώρα, το Συμβούλιο της ΕΕ οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων».

