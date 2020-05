Πακιστάν αεροπλάνο: Τα τελευταία λόγια του πιλότου (vid)

Πακιστάν αεροπλάνο: Ανείπωτη είναι η τραγωδία στο Πακιστάν με τη συντριβή του Airbus των Πακιστανικών Διεθνών Αερογραμμών, με 99 επιβαίνοντες, πάνω σε κτίρια, ενώ επιχειρούσε να προσεγγίσει το αεροδρόμιο στο Καράτσι. Το skynews παρουσιάζει τις τελευταίες συνομιλίες που είχε ο πιλότος με τον πύργο ελέγχου αλλά και το σήμα κινδύνου που εξέπεμψε, λίγο πριν τη συντριβή του αεροσκάφους στο Πακιστάν. Το αεροσκάφος έκανε για δεύτερη φορά προσπάθεια να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Καράτσι. Ο πιλότος είπε στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ότι έχασε ισχύ και από τις δύο μηχανές, σύμφωνα με τον ηχογραφημένο διάλογο που μεταφορτώθηκε στον έγκυρο ιστότοπο παρακολούθησης της αεροπλοΐας liveatc.net.

«Γυρίζουμε πίσω, κύριε, χάσαμε τις μηχανές», ακούγεται να λέει μια ανδρική φωνή. Ο ελεγκτής ελευθερώνει και τους δύο διαδρόμους του αεροδρομίου για την προσγείωση, αλλά δευτερόλεπτα αργότερα ο ίδιος άνδρας φωνάζει: Mayday! Mayday! Mayday! Ακολουθεί σιωπή. «Το τελευταίο που ακούσαμε από τον πιλότο ήταν ότι είχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα», είπε ένας εκπρόσωπος της κρατικής εταιρείας αερομεταφορών, ο Αμπντουλάχ Χαν. «Του είπαν από το αεροδρόμιο ότι και οι δύο διάδρομοι ήταν έτοιμοι και μπορούσε να προσγειωθεί αλλά εκείνος αποφάσισε να κάνει μια στροφή. Είναι ένα πολύ τραγικό συμβάν», πρόσθεσε.

'Mayday, mayday…'- Pakistan plane's last message from the pilot.

In the mayday call, the pilot can be heard saying that the plane has lost its engines.

There are 'no survivors' after the plane crash in Karachi, read more here: https://t.co/Xu6ZzKS2CE pic.twitter.com/mIraPV8SXb

— SkyNews (@SkyNews) May 22, 2020