Take away Θεσσαλονίκη: Συνωστισμός και ξύλο για ένα ποτό

Take away Θεσσαλονίκη: Μεγάλη ένταση επικράτησε το βράδυ της Παρασκευής στη συμβολή των οδών Προξένου Κορομηλά και Καρόλου Ντηλ στη Θεσσαλονίκη, όπου για ακόμη ένα βράδυ είχε συγκεντρωθεί πολύς κόσμος για να πιει το ποτό του σε καταστήματα που λειτουργούν ως take away. Τι κι αν έχει επικοινωνηθεί με κάθε τρόπο πως αφενός ο συνωστισμός σε δημόσιους χώρους με την παρουσία άνω των 10 ατόμων είναι επικίνδυνος, φαίνεται πως κάποιοι επιχειρούν εν μία νυκτί να καταστρέψουν ότι με τόσο κόπο καταφέραμε μένοντας κλεισμένοι στο σπίτι, σεβόμενοι τους κανόνες και πάνω από όλα τους συνανθρώπους μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Σύμφωνα με το Thestival.gr, ενώ πολύς κόσμος παρέμενε έξω από τα μπαρ που λειτουργούν στην περιοχή, κρατώντας σχεδόν κλειστή την οδό Καρόλου Ντηλ για τα ΙΧ, δύο άντρες προσπάθησαν να περάσουν με το κάμπριο αυτοκίνητό τους από το σημείο. Τότε, ένα άτομο επιτέθηκε στους δύο άντρες με μπουνιές για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Με την επέμβαση των πιο ψύχραιμων, ο άντρας απομακρύνθηκε και ο οδηγός με τον συνοδηγό του ΙΧ έφυγαν από το σημείο λίγο πριν φτάσει στον χώρο ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Ο εικόνες με νεαρούς τόσο στην Αθήνα όσο και στην επαρχία να συνωστίζονται έξω από καταστήματα για… take away ποτά ή να διοργανώνουν πάρτι σε… πλατείες – που ξεκίνησαν λίγο μετά την έναρξη χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων για τον κοροναϊό προκαλεί προβληματισμό τόσο στην κυβέρνηση, όσο και στην ίδια την κοινωνία που επιμένει και κάνει υπομονή.

Δείτε το βίντεο:

