COSMOΤΕ SERIES MARATHON HD: «Στον αέρα» έως και την Τρίτη 30/6

Με νέες σειρές μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων και εταιρειών παραγωγής όπως CBS, Paramount και NBC/Universal ξεκινά το καλοκαίρι για τους τηλεθεατές. Μεταξύ των τίτλων που θα παρακολουθήσουμε τον Ιούνιο είναι το «νέο» The Twilight Zone του Τζόρνταν Πιλ, το βασισμένο σε αληθινά γεγονότα The Salisbury Poisonings και το νέο αστυνομικό θρίλερ Baghdad Central.

Όλες οι σειρές θα κάνουν πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back to back στο pop up κανάλι της COSMOTE TV, COSMOΤΕ SERIES MARATHON HD, το οποίο θα βρίσκεται «στον αέρα» έως και την Τρίτη 30/6. Αμέσως μετά την προβολή τους στο κανάλι, τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (υπηρεσία COSMOTE TV PLUS) που περιλαμβάνει πάνω από 200 σειρές και 120 κύκλους σειρών.

Ειδικότερα, όσοι είναι συνδρομητές της νέας streaming υπηρεσίας της COSMOTE TV έχουν τη δυνατότητα να πλοηγηθούν ακόμα πιο εύκολα στον κατάλογο και να βρουν το είδος σειράς που τους ταιριάζει. Η νέα COSMOTE TV είναι προσβάσιμη μέσα από app στο COSMOTE TV Wi-Fi Android TV Box (με εύκολη εγκατάσταση χωρίς κεραία & καλώδια), σε smart τηλεοράσεις: Samsung, Sony και σύντομα LG και σε φορητές συσκευές (tablets, smartphones) και μέσα από browser σε PCs/laptops.

Η απόπειρα δηλητηρίασης ενός Ρώσου κατασκόπου και της κόρης του με την τοξική ουσία Novichok που συγκλόνισε την κοινή γνώμη πριν από δύο χρόνια στο Σάλισμπουρι της Αγγλίας, μεταφέρεται τηλεοπτικά μέσα από το αστυνομικό δράμα The Salisbury Poisonings. Όταν οι δυο τους βρέθηκαν αναίσθητοι σε παγκάκι, ένας διπλωματικός πόλεμος ανάμεσα σε Ρωσία και Μ. Βρετανία είχε μόλις ξεκινήσει.

Το reboot της εμβληματικής σειράς επιστημονικής φαντασίας The Twilight Zone, που έκανε για πρώτη φορά πρεμιέρα στην Αμερική το 1959, επιστρέφει για 2η σεζόν με νέες ιστορίες, καστ και με τον βραβευμένο με OSCAR® Τζόρνταν Πιλ (Get Out, BlacKkKlansman, Us) ξανά στο τιμόνι της παραγωγής και στον ρόλο του αφηγητή κάθε ιστορίας, ο οποίος καθιερώθηκε από τον δημιουργό της σειράς, Ροντ Σέρλινγκ. Στον νέο κύκλο επεισοδίων συμμετέχει ένα πολυπληθές καστ δημοφιλών ηθοποιών όπως Τζόελ ΜακΧέιλ (Community), Μορίνα Μπάκαριν (Homeland) και Κρίστοφερ Μελόνι (Happy!) (Παρασκευή 26/6, 23.00).

Το νέο αστυνομικό θρίλερ Baghdad Central θα μας μεταφέρει στη Βαγδάτη του 2003, όπου ο Σαντάμ έχει πέσει και η πόλη βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών του συνασπισμού για την προστασία της περιοχής. Εν μέσω χάους και ανομίας, ένας Ιρακινός πρώην αστυνομικός, που έχει χάσει το σπίτι και την οικογένειά του, παλεύει να κρατήσει ζωντανή την άρρωστη κόρη του. Όταν ο ίδιος συλλαμβάνεται λόγω λανθασμένης ταυτοποίησης, βασανίζεται. Όλα αλλάζουν, μετά τη συνάντησή του με έναν Βρετανό που του υπόσχεται ιατρικές προμήθειες και ασφάλεια για την κόρη του, σε αντάλλαγμα για τις δεξιότητές του ως αστυνομικός στην Πράσινη Ζώνη (Πρεμιέρα – Πέμπτη 18/6, 23.00)

Στα άδυτα του “COBRA” (Cabinet Office Briefing Room), της ειδικής ομάδας κορυφαίων εμπειρογνωμόνων, σχεδιαστών έκτακτης ανάγκης και πολιτικών που αγωνίζεται για να εξασφαλίσει την προστασία του λαού της Μεγάλης Βρετανίας θα μας βάλει η ομώνυμη παραγωγή της NBC/Universal (Τρίτη 16/6, 22.00).

Η σειρά μας συστήνει τον Πρωθυπουργό και τον αρχηγό του προσωπικού του. Οι δυο τους πρέπει να αντιμετωπίσουν αδύνατες πολιτικές καταστάσεις, παλεύοντας παράλληλα με υπερβολικά πιεσμένες προσωπικές ζωές. Όχι μόνο φέρουν το βάρος της προσδοκίας του κοινού και των αναγκών της οικογένειάς τους, αλλά πρέπει επίσης να προσέχουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους που θα χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε σημάδι αδυναμίας ως ευκαιρία να «χτυπήσουν».

Οι σκηνοθέτες των μεγάλων τηλεοπτικών και κινηματογραφικών επιτυχιών Ρομέο Τιρόνε (Dexter, True Blood) και Τζον Λι Χάνκοκ (Saving Mr. Banks, The Blind Side) αναλαμβάνουν τα ηνία της νέας γοτθικής σειράς μυστήριου Paradise Lost. Πρόκειται για τη νέα παραγωγή της Paramount που ξετυλίγει μια ιστορία με πρωταγωνιστή έναν άσωτο υιό που επιστρέφει στην πατρίδα με τη σύζυγό του. Καθώς αποκαλύπτονται εκρηκτικά μυστικά, ο ίδιος δοκιμάζεται, καθώς παλεύει να επιλέξει ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον του. Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Τζος Χάρτνετ, ο υποψήφιος για OSCAR Νικ Νόλτε και η Μπρίτζετ Ρίγκαν (Τρίτη 23/6, 21.00).

Στο πρόγραμμα του COSMOΤΕ SERIES MARATHON HD συμπεριλαμβάνεται και μία ακόμα σειρά εποχής που επιστρέφει με 5ο κύκλο επεισοδίων. Στην πρεμιέρα της νέας σεζόν της σειράς Grantchester, βρισκόμαστε πλέον στο Κέιμπριτζ το1957, όπου ο πρώην ιερέας και νυν επιθεωρητής Γουίλ Ντάβενπορτ, βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν φόνο σε ένα κολέγιο θηλέων (Δευτέρα 8/6, 18.00).