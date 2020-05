Πακιστάν αεροπλάνο: Βίντεο ντοκουμέντο από τις τελευταίες στιγμές του Airbus

Πακιστάν αεροπλάνο: Τουλάχιστον ένας επιβάτης επέζησε μετά τη συντριβή αεροσκάφους των Διεθνών Πακιστανικών Αερογραμμών (PIA) σήμερα σε μια κατοικημένη περιοχή του Καράτσι στο Πακιστάν, όπως δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος. Πρόκειται για έναν τραπεζίτη ονόματι Ζαφάρ Μαχμούντ, ο οποίος επέζησε ως εκ θαύματος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος της επαρχιακής κυβέρνησης Αμπντούρ Ρασίντ Κάνα. Όπως μεταδίδει η Daily Mail, εκτός από τον τραπεζίτη άλλα δύο άτομα φέρεται να έχουν ανασυρθεί ζωντανά μέσα από τα συντρίμμια του αεροσκάφους. Ένας κυβερνητικός αξιωματούχος του Πακιστάν ανέφερε ότι ως εκ θαύματος ανασύρθηκαν ζωντανοί επιβεβαιωμένα δύο άτομα: Ο CEO της τράπεζας και ένα ακόμη άτομο, ονόματι Mohd Zubair.

Στα τηλεοπτικά πλάνα φαίνονται μια στήλη πυκνού μαύρου καπνού να υψώνεται από το σημείο της συντριβής, κατεστραμμένες στέγες σπιτιών και συντρίμμια παντού στους δρόμους, καθώς και ασθενοφόρα να περνούν ανάμεσα σε πανικόβλητους κατοίκους. «Στην αρχή το αεροπλάνο χτύπησε έναν πύργο κινητής τηλεφωνίας και συνετρίβη πάνω σε σπίτια», δήλωσε στο Reuters ο αυτόπτης μάρτυρας Σακίλ Άχμεντ που βρισκόταν κοντά στον τόπο του δυστυχήματος λίγα μόλις χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο. Το χειρότερο αεροπορικό δυστύχημα στην ιστορία της χώρας σημειώθηκε το 2010 όταν μια πτήση της εταιρείας AirBlue κατέπεσε κοντά στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ σκοτώνοντας 152 ανθρώπους.

The luckiest Zafar masood was saved, as He was travelling from Airbus 320 Lahore to Karachi. #KarachiAirport #PIACrash pic.twitter.com/2INbowVkSI

Ο στρατός και οι υπηρεσίες διάσωσης έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος που δείχνει ότι είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή. Από τα πλάνα προκύπτει επίσης ότι πολλά αυτοκίνητα έχουν πάρει φωτιά. Αναζητούν για επιζώντες και για τραυματισμένους που παγιδεύτηκαν κάτω από τα συντρίμμια. Σύμφωνα με την πακιστανική αρχή πολιτικής αεροπορίας, στο αεροπλάνο, τύπου Airbus A320, επέβαιναν 91 επιβάτες και οκταμελές πλήρωμα. Η Airbus πάντως ανακοίνωσε ότι δεν έχει επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφορικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος.

A passenger plane at Pakistan crashed in a residential locality in Karachi. No information on how many people were on board. This is really sad. Prayers. pic.twitter.com/W2w6iFO2YB

