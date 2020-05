Αστυνομία παπάκια: Περιπολικό διακόπτει την κυκλοφορία στη Ρωσία για να περάσει… οικογένεια

Αστυνομία παπάκια: Δεν είναι η πρώτη φορά που η ρωσική αστυνομία μετατρέπεται σε συνοδό των συμπαθέστατων υδρόβιων παπιών στη Ρωσία. Ένα ζευγάρι εντυπωσιακές κοκκινωπές πάπιες, με τα 13 παρδαλά μικρά τους βρέθηκαν αντιμέτωπα με την αχανή λεωφόρο στην πρωτεύουσα της Ρωσίας. Η λεωφόρος ήταν το τελευταίο εμπόδιο της οικογένειας ως το πάρκο εντός της πόλης στο οποίο και κατευθύνονταν. Η Βρετανία έχει φτιάξει παπιολωρίδα για να περπατούν τα πτηνά με ασφάλεια σε τρεις πόλεις της χώρας. Στο βίντεο που αναρτήθηκε τις τελευταίες ώρες, ένα περιπολικό της αστυνομίας στη Ρωσία μπαίνει κάθετα στο οδόστρωμα και συνοδεύει τις πάπιες ως το απέναντι πεζοδρόμιο.

Ακοίμητοι φρουροί των πτηνών μια ομάδα πεζών, που περπατούν πλάι στην οικογένεια των παπιών για να τα κρατήσουν ασφαλή. Τον περασμένο Απρίλιο, το γύρο του κόσμου είχε κάνει ένα ακόμη βίντεο και πάλι από τη Ρωσία, όπου πάπιες απόλαυσαν και εκεί τη συνοδεία αστυνομικών καθώς διέσχιζαν τον δρόμο στην πόλη Κρασνοντάε.

Το βίντεο είχε γίνει viral τις μέρες της πανδημίας. Σε αυτό βλέπουμε έναν αστυνομικό να περπατά σε ένα πάρκο και από πίσω του να τον ακολουθούν στη σειρά κάποια… παπάκια. Ο λόγος για τον αστυνομικό Ενγκεχαλτ, από το τμήμα του Χιούστον, ο οποίος έβαλε τα παπάκια στη σειρά για να τα βοηθήσει να βρουν τη μητέρα τους, στο Πάρκο Μεμόριαλ, το οποίο έχει κλείσει εξαιτίας του κορωνοϊού.

Το αξιολάτρευτο στιγμιότυπο κατέγραψε η δημοσιογράφος του NBC, Πρισίλα Τόμσον, την ώρα που έκανε διάλειμμα, και το ανέβασε στον λογαριασμό της στο Twitter. Μάλιστα, στην ανάρτησή της, γράφει ότι ο αστυνομικός βοήθησε και την ίδια όταν άφησε τα κλειδιά της μέσα στο αυτοκίνητο. «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αστυνόμο Ένγκελχαρτ, ο οποίος όχι μόνο με βοήθησε αφού άφησα τα κλειδιά μου στο αυτοκίνητο το πρωί, αλλά βοήθησε και αυτούς τους μικρούς νεοσσούς να βρουν το δρόμο τους πίσω στη μαμά. Κι όλα αυτά ενώ έλεγχε ότι δεν υπάρχει κόσμος και ότι όλα τα πάρκα είναι κλειστά λόγω της COVID19», έγραψε χαρακτηριστικά.

A big thank you to @houstonpolice Sgt. Engelhart who not only helped me after I locked my keys in the car this morning, but also helped these little chicks find their way back to mom — all while making sure that folks know all @HoustonTX parks are closed due to #COVID19. pic.twitter.com/x3TX29xzwJ

— Priscilla Thompson (@PriscillaWT) April 11, 2020