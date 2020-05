Ανοιχτή η Ακρόπολη: Από σήμερα δέχεται επισκέπτες – Η είδηση κάνει τον γύρο του κόσμου

Ανοιχτή η Ακρόπολη: Με την Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων συνέπεσε το άνοιγμα της Ακρόπολης και των συνολικά περισσότερων από 200 αρχαιολογικών χώρων που άνοιξαν – με μέτρα ασφαλείας – τις πύλες τους για τους επισκέπτες μετά από δύο μήνες lockdown προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού στην Ελλάδα. Μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης κάνουν ειδική αναφορά στο άνοιγμα της Ακρόπολης τοποθετώντας την εξέλιξη αυτή δίπλα στο άνοιγμα της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου ως δύο πολιτιστικά μνημεία η επανέναρξη λειτουργίας των οποίων συμβολίζει την σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα.

Στο Γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων μίλησαν ορισμένοι από τους πρώτους τουρίστες που μπήκαν στην Ακρόπολη σχολιάζοντας την εντύπωση ότι «δεν έχουμε ξαναδεί τόσο λίγο κόσμο στην Ακρόπολη. Ήταν σαν να είχαμε την ευκαιρία για μια ιδιωτική ξενάγηση». Για συμβολικούς λόγους πρώτη επισκέπτρια της Ακρόπολης ήταν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου την οποία ξενάγησε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Όπως τόνισε η κυρία Σακελλαροπούλου «τα μάρμαρα έλαμπαν στον ήλιο, όπως στον στίχο του Γιώργου Σεφέρη» με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας να τονίζει ότι «με τη φροντίδα στα μοναδικά πολιτιστικά μας μνημεία, με την αγάπη και την αναγνώριση στη διαιώνια αξία τους -και την αυστηρή, βέβαια, τήρηση των υγειονομικών μέτρων- θα σηκωθούμε όλοι μαζί λίγο ψηλότερα».

🇬🇷 L'Acropole d'Athènes et le célèbre Parthénon ont rouvert leurs portes ce matin pic.twitter.com/k63eDd9MAy — BFMTV (@BFMTV) May 18, 2020

As Greece reopens iconic archaeological sites after incredible success combating coronavirus, @ABC News' @JamesAALongman is in Athens where they're introducing precautions as they figure out how to welcome tourists back safely. https://t.co/8bpXG7e8lm pic.twitter.com/3Hv3wvhR9h — ABC News (@ABC) May 18, 2020

Greek President Katerina Sakellaropoulou reopens the Acropolis in Athens to the public pic.twitter.com/2nmX4W76UR — TRT World Now (@TRTWorldNow) May 18, 2020

Με κορδέλες για αποστάσεις οι πρώτοι επισκέπτες σε Αρχαία Ολυμπία και Κνωσό

Με την άρση των μέτρων τους πρώτους επισκέπτες «υποδέχθηκε» σήμερα ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Ολυμπίας, ο οποίος επαναλειτούργησε έπειτα από περίπου δύο μήνες, λόγω των μέτρων που είχαν ληφθεί για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού. Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Γιώργος Γεωργιόπουλος, «σήμερα το πρωί επισκέφθηκαν τον αρχαιολογικό περισσότεροι από 10 επισκέπτες, κυρίως ξένης υπηκοότητας, οι οποίοι είχαν πληροφορηθεί, την επαναλειτουργία του, ενώ παράλληλα είχαν φροντίσει να φορούν μάσκες προστασίας.»

Ο δήμαρχος συνάντησε τους επισκέπτες κατά την διάρκεια της παρουσίας του στον αρχαιολογικό χώρο, μαζί με την προϊσταμένη της εφορείας αρχαιοτήτων, Ερωφίλη Κόλλια, και όπως είπε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, «με την σημερινή μας παρουσία θέλαμε να στείλουμε το μήνυμα ότι ο αρχαιολογικός χώρος είναι και πάλι ανοικτός, έχοντας ταυτόχρονα λάβει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.» Επίσης, ο δήμαρχος τόνισε ότι «στο δήμο μας δεν υπήρξε ούτε ένα κρούσμα κορωνοϊού και αυτό μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε, ότι θα υπάρχουν επισκέπτες όλο το επόμενο χρονικό διάστημα.»

Όσον αφορά στα μέτρα προστασίας, ο Γιώργος Γεωργιόπουλος ανέφερε ότι οι «φύλακες φορούν μάσκες προσώπου, έχουν τοποθετηθεί πλεξιγκλάς στο σημείο εισόδου και τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις ασφαλείας κατά την διάρκεια των ξεναγήσεων.» Ακόμη, ο δήμαρχος στέλνει το μήνυμα προς όλους όσοι θέλουν να επισκεφθούν τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, να επισκεφθούν την Αρχαία Ολυμπία, τονίζοντας και πάλι ότι «τηρούνται τα πρωτόκολλα προστασίας και οι προφυλάξεις που απαιτούνται.»

Άνοιξε ο αρχαιολογικός χώρος στο Ανάκτορο Κνωσού

Άνοιξε τις πύλες του για να υποδεχθεί το κοινό και το Ανάκτορο της Κνωσού. Σήμερα η είσοδος είναι δωρεάν, και τις πρώτες ώρες λειτουργίας τα άτομα που επισκέφθηκαν το χώρο ανέρχονται σε είκοσι. Σύμφωνα με δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ του αρχιφύλακα του Αρχαιολογικού Χώρου της Κνωσού Νίκο Παπαδάκη, τα μέτρα που προβλέπονται έχουν ληφθεί και έχουν τοποθετηθεί κορδέλες προκειμένου να τηρούνται οι αποστάσεις των επισκεπτών.

«Ο αρχαιολογικός χώρος θα είναι ανοιχτός από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ και θα υποδέχεται τον κόσμο που θέλει να τον επισκεφθεί. Οι υπάλληλοι του Αρχαιολογικού χώρου στην έκδοση των εισιτηρίων φορούν μάσκες και γάντια ενώ έχει τοποθετηθεί και σχετικό τζάμι προκειμένου να αποφεύγεται η επαφή με τους επισκέπτες. Ο χώρος πλέον θα είναι ανοιχτός και ελπίζουμε παρά την αρχική επιφυλακτικότητα, τις επόμενες ημέρες να τον δούμε και πάλι να γίνεται επίκεντρο ενδιαφέροντος του κόσμου».