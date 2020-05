Ολίβια Γαβρίλη αποβολή: “Σήμερα θα ήμουν 9 εβδομάδων και 4 ημερών έγκυος”

Ολίβια Γαβρίλη αποβολή: Για την πρόσφατη εμπειρία της αποβολής που είχε έγραψε η Ολίβια Γαβρίλη που έγινε γνωστή από το γάμο της και το χωρισμό της με τον δημοσιογράφο Μάνο Αντώναρο. Η Ολίβια Γαβρίλη, παντρεύτηκε πριν λίγο καιρό τον Σταύρο Λασκαρίδη και περίμενε το τέταρτο παιδί της. Η εγκυμοσύνης, όμως, δυστυχώς, δεν ολοκληρώθηκε, η Ολίβια Γαβρίλη απέβαλε και περιέγραψε την εμπειρία της θέλοντας να ενδυναμώσει τις γυναίκες που βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις.

«27/3/20 κρατάω ένα θετικό τεστ. Χαρές, όνειρα! Όλα ταίριαζαν τέλεια: το μωρό μας ήρθε στον πρώτο μήνα προσπάθειας, θα γεννηθεί πριν τα Χριστούγεννα και το 2021, εκτός από τον γάμο μας που αναβλήθηκε λόγω Covid-19 θα κάνουμε και βάπτιση! Σήμερα θα ήμουν 9 εβδομάδων και 4 ημερών έγκυος, μόνο που δεν είμαι πια έγκυος. Το σποράκι μας παλινδρόμησε. Στο ραντεβού μας μετά το Πάσχα η καρδιά του δεν χτύπησε. Η Ελένη μου, η καλή μου φίλη και γιατρός, πάσχιζε να βρει χτύπο, αλλά ήξερε και αυτή κι εγώ από τα πρώτα δεύτερα πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Πήγα σπίτι περιμένοντας να αποβάλλω. Η Ελένη δεν ήθελε να προχωρήσουμε σε απόξεση, έχω ήδη τρεις καισαρικές και ήθελε να αποφύγουμε να πειράξουμε τη μήτρα. Η αποβολή άρχισε μετά από 8 μέρες και σήμερα, 6 μέρες μετά ο υπέρηχος έδειξε πως η μήτρα μου είναι πια άδεια.

Αν έκλαψα; Πολύ…

Πριν συλλάβω τον Αρχελάκο μου είχα πάλι μια ατυχία, αλλά είχε φανεί από την αρχή, από τις χοριακές ακόμα. Τώρα ήταν διαφορετικά. Κάναμε όνειρα και για αυτά τα όνειρα κλάψαμε. Ξέρουμε πως κατά πάσα πιθανότητα ήταν απλά ένα έμβρυο που η φύση θέλησε να προστατέψει. Όμως όσο συνειδητοποιημένος και ορθολογιστής και αν είσαι, η αποβολή πονάει. Αγκάλιασα αυτόν τον πόνο και τον πήρα ως δώρο. Έχω ήδη τρία παιδάκια. Έχω δίπλα μου έναν σύντροφο θησαυρό. Θα έρθει άλλο μωρό, αλλά ακόμα και αν δεν έρθει, είμαστε ήδη ευτυχισμένοι και τυχεροί. Η σκέψη μου είναι στις γυναίκες που πέρασαν και θα περάσουν το ίδιο: η αποβολή είναι ακόμα ταμπού. Όμως είμαστε πολλές! Λένε πως 1 στις 4 γυναίκες θα βιώσει κάποια αποβολή. Και όμως όλες αποφεύγουμε να μιλήσουμε για αυτό, λες και φταίμε, λες και είναι γρουσουζιά, λες και είναι ντροπή. Να στέκεστε πλάι στη φίλη που χάνει ένα έμβρυο. Το ενδιαφέρον σας το έχει ανάγκη.

Εγώ είμαι πια ήρεμη και καλά. «Χαίρομαι» που τουλάχιστον τελείωσε στο σπίτι, εύκολα και χωρίς πολύ πόνο. Όσο οξύμωρο και αν ακούγεται, νιώθω ευγνώμων και για αυτή την εμπειρία. Με έκανε να θυμάμαι πως η ζωή δεν μπορεί να έχει μόνο καλά. Πάντα θα έρχονται και δύσκολα. Ευχαριστώ τον άντρα μου και τα παιδάκια μας που η αγάπη τους ήταν βάλσαμο, τις οικογένειες μας, τους φίλους μου, τη γιατρό μου Ξανθοπούλου. Τα πάντα ρεί. This too shall pass. Στα όμορφα που θα έρθουν!».