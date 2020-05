Τζίνα Βογιατζή – πατέρας: Απόπειρα αυτοκτονίας στο ίδιο σημείο που σκοτώθηκε η κόρη του

View this post on Instagram

Καλό ταξίδι Τζίνα". Είμαστε συγκλονισμένοι με το ξαφνικό χαμό της Τζίνας μας… Η βόλτα με τον αγαπημένο της σκύλο ήταν μοιραία. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τα πιο λαμπερά πράσινα μάτια και αυτό το υπέροχο χαμόγελο της. Κουράγιο Δήμητρα & Σταύρο… Η σκέψη μας είναι μαζί σας…