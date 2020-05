Φωτιά Ρωσία – ΜΕΘ: Νεκροί από πυρκαγιά σε νοσοκομείο

Φωτιά Ρωσία – ΜΕΘ: Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε νοσοκομείο της Αγίας Πετρούπολης, έκανε γνωστό στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή στο ρωσικό υπουργείο Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης, ενώ το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε πως οι πυροσβέστες κατέσβεσαν την πυρκαγιά. «Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά, 150 άνθρωποι απομακρύνθηκαν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η πηγή αυτή για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο νοσοκομείο Σεντ Γκεόργκι στο βόρειο τμήμα της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας.

Σύμφωνα με το TASS, το νοσοκομείο είχε διαμορφωθεί για να υποδέχεται ασθενείς με Covid-19 και η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, σε έκταση 10 τετραγωνικών μέτρων, ενώ έχει πλέον κατασβεστεί πλήρως. Οι πέντε ασθενείς που έχασαν τη ζωή τους ήταν συνδεδεμένοι σε συσκευές τεχνικής υποστήριξης της αναπνοής. Σύμφωνα με πηγή, την οποία επικαλείται το TASS, η πυρκαγιά μπορεί να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε μια τέτοια συσκευή. Το ρωσικό πρακτορείο σημειώνει πως οι αρχές άρχισαν έρευνα για ανθρωποκτονίες.

UPDATE: Fire under control, was reportedly caused by ventilator catching fire due to a short circuithttps://t.co/acSvhvnuYi pic.twitter.com/81zKMEeY2I

— RT (@RT_com) May 12, 2020