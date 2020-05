Πτήσεις εξωτερικού κορονοϊός: Πτήσεις από Γερμανία προς Ελλάδα ανακοίνωσε η Lufthansa

Πτήσεις εξωτερικού κορονοϊός: Έπειτα από σχεδόν 2 μήνες, η αεροπορική εταιρεία Lufthansa ανακοίνωσε τις πρώτες πτήσεις αεροσκαφών της από τη Γερμανία με προορισμό την Ελλάδα.Συγκεκριμένα, η γερμανική αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι από τις 18 Μαΐου θα ξεκινήσουν πτήσεις από τη Φρανκφούρτη με προορισμό την Αθήνα, όπως ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open ο ανταποκριτής στο Βερολίνο Παντελής Βαλασσόπουλος. Επίσης ανέφερε ότι μέσα στον Μάιο θα ακολουθήσουν οι πτήσεις από το Μόναχο με προορισμό την Αθήνα ενώ τον Ιούνιο θα πραγματοποιούνται και πτήσεις με προορισμό τη Μαγιόρκα.

Η Lufthansa ανακοίνωσε σήμερα ότι ακόμα 80 από τα αεροσκάφη της θα αρχίσουν να πραγματοποιούν πτήσεις και πάλι τον Ιούνιο, προκειμένου μεταξύ άλλων να εξυπηρετούν τουριστικούς προορισμούς, αφού η εταιρία καθήλωσε στο έδαφος το μεγαλύτερο μέρος του στόλου της λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Ο όμιλος, που περιλαμβάνει τη Swiss International Air Lines και την Austrian Airlines, ανακοίνωσε ότι ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση από πελάτες ύστερα από τη χαλάρωση των περιορισμών σε Γερμανία και άλλες χώρες.

Starting in June Lufthansa, Eurowings and SWISS will be flying to more destinations in Germany and Europe than over the past few weeks. A total of 80 aircraft will be reactivated and around 106 destinations will be served during the "June flight schedule"https://t.co/46x9bqivHV pic.twitter.com/NpiXw7a4Rg

— Lufthansa News (@lufthansaNews) May 8, 2020