“Δεξαμενή” Κολωνάκι: Αντιμέτωπος με πρόστιμο και λουκέτο ο Νικολόπουλος

“Δεξαμενή” Κολωνάκι: Σε πρόστιμο 5.000 ευρώ και σε σφράγισμα του καφέ-εστιατορίου «Δεξαμενή» προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές, μετά τη σύλληψη του επιχειρηματία Νεκτάριου Νικολόπουλου για τις εικόνες συγχρωτισμού το βράδυ της Τρίτης (05/05) έξω από το κατάστημά του στο Κολωνάκι. Το προσωρινό «λουκέτο» θα είναι διάρκειας 23 ημερών και θα εκτελεστεί από το προσεχές Σάββατο (09/05) και ώρα 10:00 το πρωί. Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση που συντάχθηκε, άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας επενέβησαν στην επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας έπειτα από καταγγελία που έγινε.

Έξω από τη «Δεξαμενή» υπήρχαν εκείνη τη στιγμή 14 άτομα, ενώ άτομα της επιχειρήσεις προσέφεραν take away αλκοολούχα ποτά και πρόχειρο φαγητό στο συγκεντρωμένο πλήθος. Από την άλλη, ο συνιδιοκτήτης της «Δεξαμενής» υποστηρίζει ότι συνολικά βρίσκονταν επτά άτομα έξω από το κατάστημα. Σημειώνεται ότι οι Αρχές επιχειρούν -λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού- να βάλουν τέλος στους συνωστισμούς έξω από καταστήματα take away, μετά τα τελευταία περιστατικά σε Βόλο, αλλά και το υπαίθριο πάρτι στην πλατεία Αγίου Ιωάννου στην Αγία Παρασκευή. Μάλιστα, εκτός από το πρόστιμο των 5.000 ευρώ και το σφράγισμα της επιχείρησης, τα μέτρα περιλαμβάνουν ακόμη και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας σε περίπτωση υποτροπής.

Χαρακτηριστικά ήταν τα όσα είχε πει ο προ ημερών ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος σε αυστηρό τόνο σημείωσε: «Το take away αφορά στον καφέ και επιβάλλει ό,τι λέει η άδεια τους. Τake away σε ποτά δεν επιτρέπεται. Άτυπα πάρτι και συγχρωτισμός απαγορεύονται. Οι μηχανισμοί του κράτους ενεργοποιούνται και προβλέπονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις».