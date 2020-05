Βόλος take away ποτά: «Μάχη» για ένα ποτό στα Παλιά

Βόλος take away ποτά: Τις συστάσεις για αποστάσεις φαίνεται πως δεν υπολόγισαν κάτοικοι του Βόλου, οι οποίοι γιόρτασαν την πρώτη ημέρα της άρσης των μέτρων με κοκτέιλ. Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες, που δημοσίευσε το thenewspaper, οι Βολιώτες αποφάσισαν να το ρίξουν έξω και να «γιορτάσουν» το τέλος της άρσης των μέτρων. Σε μαγαζί της πόλης στα στενά της συνοικίας των Παλαιών άνοιξε κατάστημα και έφτιαχνε κοκτέιλ για take away. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του thenewspaper, Βολιώτες νεαρής ηλικίας βρέθηκαν εκεί για να απολαύσουν τη βραδιά με το ποτό τους και την παρέα τους. Ο συνωστισμός είχε ως αποτέλεσμα την παρέμβαση της αστυνομίας, καθώς περιπολικό έφτασε στο σημείο και προχώρησε σε συστάσεις για την τήρηση των μέτρων. Φαίνεται ότι αυτές οι εικόνες έκαναν τον υφ. Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά, να ξεκαθαρίσει ότι «take away σε ποτά από τα καφέ ή τα καφέ-μπαρ δεν επιτρέπεται».

Ως εκ τούτου, ο κ. Χαρδαλιάς απηύθυνε αυστηρή σύσταση σε όσους κατάφωρα παίζουν με τη δημόσια υγεία και ξεκαθάρισε ότι το take away αφορά στον καφέ και επιβάλλει ό,τι λέει η άδεια τους: να το παραγγείλουν, να το παραλάβουν και να φύγουν από τον χώρο. Take away σε ποτά από τα καφέ ή τα καφέ-μπαρ δεν επιτρέπεται, όπως δεν επιτρέπεται στα καταστήματα αυτά να παίζουν μουσική στη διαπασών, κατέστησε σαφές. Τόνισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους ενεργοποιούνται από σήμερα προς την κατεύθυνση διαφύλαξης της δημόσιας υγείας και εφαρμογής των νόμων και γι’ αυτή την περίπτωση. Υπενθύμισε για τους παραβάτες ότι υπάρχουν πρόστιμα και επιφυλάχθηκε για περισσότερα μέτρα αν συνεχιστούν παρόμοια φαινόμενα.

